Cayeron los bonos y el riesgo país se acercó a los 500 puntos este martes: cómo operaron los ADRs en Wall Street

Una jornada financiera dispar se registró este martes 9 de junio. Mientras cayeron los bonos y repuntó el riesgo país, los ADRs operaron al alza con subas de hasta 6,7%. Qué pasó con el Merval.

Según precisaron medios como Ámbito Financiero y Noticias Argentinas, los mercados analizaron la caída como una reacción a las hostilidades en Medio Oriente mientras que se especula sobre las tasas de interés.

Asimismo, el dólar estadounidense retrocedió durante esta jornada y abandonó su máximo de dos meses, cediendo las ganancias registradas anteriormente frente a otras divisas a medida que remiten a los hechos en el conflicto con Irán.

Bonos, riesgo país, Merval y ADRs: cómo fue la jornada financiera de este martes 9 de junio

En Nueva York, los Bonares y los Globales anotaron mayoría de caídas de hasta un 0,2%. A contramano, el Bonar 2027 subió 0,1%.

Por este motivo, el indicador del J.P. Morgan avanzó 0,80% y el riesgo país terminó en 498 puntos básicos, luego de haber registrado un piso de 488 puntos este mismo día.

Aún así, el jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, Emilio Botto, explicó a Ámbito que el dato de que el Tesoro acumula US$3.058 millones en la cuenta del Banco Central (BCRA) para afrontar el pago de los Globales en julio es «muy relevante», ya que «despeja dudas sobre la capacidad de pago en moneda dura.»

«Eso suele ser un catalizador fuerte para el riesgo país, ya que elimina el temor de un evento crediticio en el corto plazo», acotó.

A nivel local, el S&P Merval subió 1,2% hasta los 3.149.066,47 puntos. En dólares también operó al alza y quedó en 2.075,52 puntos (+1,8%).

Mientras tanto, los paneles de Wall Street se tiñeron de verde en su mayoría, con Loma Negra a la cabeza (+6,7%). Lo siguieron Banco Supervielle (+5,5%), BBVA (+5,2%), Telecom y Banco Macro (4,9%). Los únicos que reportaron bajas fueron Tenaris (-2,4%) y Globant (-1,8%).