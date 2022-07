El Banco Central ahora prohibió el pago en cuotas en free shop

Corresponsalía Buenos Aires

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este jueves otra ampliación del cepo cambiario con la que se prohíbe el pago en cuotas en las tiendas libres de impuestos, popularmente conocidas como free shop.

“El Directorio del Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto, extendiendo la prohibición que rige para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta”, informó la autoridad monetaria.

La medida se oficializó tras las declaraciones que realizó anoche la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, para advertir que “cuando uno hace compras en el exterior, y esos dólares son efectivamente los que tendrían que haber ido al sector productivo porque son escasos, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos”.

“El tema es que el derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo”, evaluó la sucesora de Martín Guzmán.

El viernes pasado, el BCRA que conduce Miguel Pesce estableció que no se podrá financiar más el pago de pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior, ni el de productos sin fines comerciales que se reciban mediante envíos postales, es decir, los denominados “puerta a puerta”.

Por ello, en el comunicado que se difundió este jueves, el Central indicó que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en:

• Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.).

• Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial.

• Productos en tiendas libres de impuestos.