El Banco Central hizo la segunda mayor compra del año y acumula más de US$8.197 millones desde la asunción de Milei

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy US$285 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la segunda adquisición más importante en 2024, y acumula un saldo positivo en febrero de US$2.062 millones. La compra la realizó en una jornada en la que las cotizaciones del dólar blue, el MEP y el CCL tuvieron marcadas bajas.

De esta manera, desde el 13 de diciembre, cuando asumió Javier Milei, totaliza compras por US$8.197 millones.

El Central extendió su racha positiva a 14 ruedas al hilo. En ese marco, las reservas de la autoridad monetaria avanzaron u$s207 millones, por lo que alcanzaron los u$s27.363 millones.

La Supercosecha que no será

La estrategia de acumulación de reservas del Banco Central, sufrió hoy un golpe tras un anuncio de la la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La entidad informó que en virtud de las condiciones del cultivo tras la severa ola de calor en el centro del país, recortó sus proyecciones para la campaña gruesa.

En el caso de la soja, se estima una cosecha de 49,5 millones de toneladas (MT), lo que representa una corrección a la baja de 2,5 MT respecto de lo estimado en enero.

Bopreal: el Banco Central licita el remanente de la segunda serie

El Banco Central culminará este jueves la tercera licitación de la Serie 2 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), destinados a la cancelación de deuda con los importadores, con la expectativa de colocar el remanente disponible de cerca de US$ 560 millones.

Nuevamente la subasta está disponible para todas las empresas que hayan registrado deudas en el Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior lanzado conjuntamente por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Tras el éxito de la Serie 1 -que colocó los US$ 5.000 millones de valores nominales (VN) estipulados-, la expectativa del Central es lograr nuevamente una adhesión total hasta completar el máximo de US$ 2.000 millones de VN contemplado para este nuevo capítulo.

Luego de los resultados de la semana pasada -en donde se colocaron US$ 1.172 millones de valores nominales (VN) y se elevó el acumulado a US$ 1.440 millones-, la autoridad monetaria quedó a tan solo US$ 560 millones de agotar la Serie 2.

Los títulos que se licitan tienen como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2025.