El Banco Central sigue perdiendo reservas: cuántos dólares tuvo que vender esta semana

El Banco Central no puede detener la sangría de reservas y este viernes tuvo que vender U$S 196 millones para atender las exigencias del mercado.

Desde el viernes 14 de marzo cuando se revirtió la tendencia, la autoridad monetaria entregó U$S 1.204 millones.

Pérdida de reservas: el dato que profundiza el rojo del Banco Central

Un informe de la consultora ABC Mercados precisó que la liquidación de exportadores durante esta semana fue de un promedio de U$S 81 millones diarios, que no fueron suficientes para atender la demanda de los importadores. Por eso en los últimos cinco días el BCRA tuvo que U$S 730 millones. Pero como en las primeras ruedas del mes había podido comprar, el saldo mensual es de un rojo de U$S 580 millones.

Analistas financieros aseguran que hasta tanto no se conozca el detalle del acuerdo con el FMI le será muy difícil al BCRA retomar la acumulación de dólares.

En este contexto, los importadores aceleran compras para asegurarse el tipo de cambio y los exportadores retrasan su liquidación.

De todas formas, informes de empresas transportistas dan cuenta de que en las últimas ruedas se aceleró el ingreso de camiones a puertos, producto de la cosecha gruesa, lo que permite inferir una mayor oferta de dólares en las próximas semanas.

A raíz de este escenario, las reservas brutas se hundieron a U$S 26.656 millones, que representa una disminución de U$S 1.461 millones en lo que va de marzo.

En tanto, las reservas netas son negativas en unos U$S 10.000 millones, según la metodología de conteo que utiliza el FMI (se descuentan las obligaciones a pagar a un año).

Este es el “hueco” que el gobierno pretende cubrir con el préstamo adicional que gestiona con el FMI y para el cual ya consiguió el aval del Congreso Nacional.

Durante toda la jornada del viernes circuló la versión de que finalmente el desembolso del organismo sería de U$S 20.000 millones, según un cable de la agencia especializada en información financiera Bloomberg. Sin embargo, el despacho no aclaraba como estaba distribuido ese monto (nuevo financiamiento y/o parciales para el repago de vencimientos).

Tanto el Ministerio de Economía como el FMI no hicieron referencia a esta información pese a las reiteradas consultas.

Dólar recalentado: a cuánto subió este viernes

En este contexto, el dólar “blue” cerró en $ 1.280 -$ 1.293 en Córdoba– absorbiendo la continuidad de la incertidumbre que impera entre los agentes económicos. Similar situación se observó en los dólares financieros donde el MEP culminó la semana en $ 1.287 y el Contado con Liquidación en $ 1.287

En tanto los bonos de la deuda pública operaron con resultados mixtos, lo cual dejó el Riesgo País en 762 puntos.

Las acciones que componen el panel MERVAL subieron 3%, al tiempo que los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también completaron una rueda positiva.