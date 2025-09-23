El Banco Mundial apuesta por las reformas de Javier Milei y acelera 4.000 millones de dólares

El gobierno de Javier Milei recibió un gesto de confianza del Banco Mundial, que anunció la aceleración de su apoyo financiero a la Argentina. El organismo multilateral detalló que destinará hasta 4.000 millones de dólares en los próximos meses, provenientes de distintas ramas de la institución para inyectar divisas en la economía local. El paquete forma parte de un acuerdo más amplio de 12.000 millones de dólares y se destinará a sectores estratégicos.

El organismo con sede en Washington explicó que esta medida refleja la «fuerte confianza» en las reformas económicas que el gobierno argentino está implementando para modernizar el país, atraer capital privado y generar empleo. La transferencia de los fondos, sin embargo, aún está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien agradeció el respaldo en sus redes sociales. El funcionario señaló que la decisión del Banco Mundial no solo representa un aporte de recursos, sino también una clara señal de acompañamiento a la estrategia económica en marcha, fortaleciendo la confianza en los mercados y en la gestión actual.

Caputo detalló que los fondos se canalizarán hacia áreas prioritarias para el crecimiento del país. La minería y los minerales críticos se encuentran en la cima de la lista, un sector que el gobierno considera clave para generar divisas y empleos.

El ministro también subrayó la importancia del turismo, al que definió como un motor para el desarrollo regional, con el potencial de crear puestos de trabajo en todo el país.

Otro de los ejes de la inversión será el sector energético. Según destacaron, el gobierno busca garantizar un mayor acceso y cobertura, ya que la energía es un insumo fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenible.

Finalmente, una parte del paquete financiero se dirigirá a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para facilitarles el acceso a créditos, algo que el ministro considera vital para que puedan invertir y expandirse, ya que son el «corazón de la economía».

Esta aceleración en la llegada de préstamos, que ya estaban comprometidos, permitirá aumentar la disponibilidad de divisas en el mercado interno en un período de tiempo más corto de lo previsto inicialmente.

Una reunión previa: el encuentro entre Javier Milei y el presidente del Banco Mundial

El anuncio del Banco Mundial se produce tras el encuentro que mantuvieron en abril en la Casa Rosada el presidente Javier Milei y el titular del organismo, Ajay Banga. En esa reunión, Milei expuso los avances en su gestión económica, destacando la estabilización y la reducción de la inflación.

Banga, por su parte, elogió los «importantes progresos logrados en tan poco tiempo» y felicitó al mandatario argentino por «la audaz transformación que está liderando». El presidente del Banco Mundial aseguró que la institución trabajaba en conjunto con el equipo de Milei para apoyar su «ambiciosa agenda de reformas», atrayendo inversiones privadas y sentando las bases para la creación de empleo.

En ese momento, Banga había anunciado que el apoyo se desembolsaría en los siguientes tres años a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). El paquete que se ha anunciado ahora es la primera parte de ese acuerdo, que se entregará de manera acelerada.

El trabajo conjunto del Banco Mundial con el gobierno argentino se realiza en coordinación con otras instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto busca asegurar que el respaldo financiero sea efectivo y, al mismo tiempo, envíe una señal contundente de confianza en el futuro económico del país.