“Nunca los defraudará”: el contundente apoyo de Donald Trump a Javier Milei para las elecciones 2027

El respaldo de Estados Unidos fue clave en la calma financiera de las últimas horas.

En pleno inicio de la reunión bilateral en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostró su “respaldo completo y total” a Javier Milei para la reelección presidencial de 2027 a través de una publicación en X. El mensaje luego fue entregado impreso personalmente por el mandatario estadounidense al líder de La Libertad Avanza (LLA).

El fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei

El mandatario norteamericano escribió en la red Truth: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”. Con esa frase, dejó en claro su aval político, previo a las elecciones legislativas de octubre.

Trump sumó otra definición enfática: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso… avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Trazando un paralelismo con la política de su país, disparó contra Joe Biden: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación)”.

Trump cerró su publicación en redes con una nueva muestra de cercanía personal: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.



"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder… pic.twitter.com/C53ilTKtBi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025

Milei y Trump, alineados en economía y política internacional

La reunión en Nueva York no se limitó a las declaraciones. Ambos mandatarios buscan cerrar un préstamo millonario para que Argentina pueda afrontar vencimientos de deuda en los próximos quince meses y reforzar las reservas del Banco Central.

El encuentro se postergó unos minutos porque Trump estaba reunido con António Guterres, secretario General de la ONU.

Un punto sensible de la agenda bilateral es la estrategia conjunta para bloquear el avance de China en la región. La Casa Blanca y la Casa Rosada pretenden contrarrestar la Ruta de la Seda y los créditos blandos que el gigante asiático ofrece para proyectos de tecnología, comunicaciones y minería.

La presencia argentina en la cumbre y los próximos pasos bilaterales

El presidente argentino llegó a Nueva York de madrugada, con su círculo más cercano de funcionarios. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, encabezó la delegación junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Luis Petri.

El canciller Gerardo Werthein ya se encontraba en Manhattan preparando la agenda diplomática. Ambos presidentes remarcaron en sus mensajes la idea de una “relación tremenda” entre las dos naciones y se comprometieron a seguir trabajando de manera estrecha para afianzar la alianza.