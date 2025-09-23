El Presupuesto 2026 de Javier Milei llega a Diputados: este miércoles arranca otra pulseada entre oficialismo y oposición

El miércoles la Cámara de Diputados abrirá el debate sobre el Presupuesto 2026 que presentó Javier Milei. El oficialismo y la oposición se preparan para otro enfrentamiento por los recursos destinados a sectores claves de la Argentina como la educación, salud y obras públicas.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, convocó un encuentro para este miércoles a las 13. El objetivo es abrir el debate de la ley de gastos y recursos para el próximo año con el fin de armar un diagrama de trabajo.

Los bloques opositores adelantaron que exigirán la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad, además reclamarán que se restituya el financiamiento docente y que se garanticen los recursos para el hospital Garrahan y obras claves de infraestructura. También reclamarán que cualquier préstamo nuevo que negocie la Argentina debe tener el aval del Congreso Nacional, ante la posibilidad de que se acceda a un nuevo acuerdo para reforzar las reservas.

Desde Noticias Argentinas indicaron que como primera medida, la oposición ya tiene decidido reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que explique cómo se hará mantener las reservas y cómo se llegará a tener un dólar de 1.423 a diciembre, cuando ya superó ese valor.

La posición del oficialismo

Desde el bloque oficialista anticiparon que no aceptarán los pedidos de citar a Luis Caputo y Bausili, pero si ofrecerán la presencia de otros miembros del equipo económico como los secretarios de Hacienda, Jorge Guberman, y de Finanzas Pablo Quirno. Además podrían sumar al secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Fuentes cercanas del Gobierno indicaron a NA que también buscarán invitar a varios funcionarios para tratar de estirar las reuniones informativas hasta conocer los resultados de la elección de octubre con el fin de tener una mayor cantidad de legisladores para mejorar el diálogo con la oposición aliada y gobernadores.

La Libertad Avanza (LLA) se enfrenta a varios problemas, el primero y principal es que los opositores buscarán votar un emplazamiento en el recinto de sesiones para que el 20 de noviembre se emita dictamen y se discuta previo al recambio parlamentario del 9 de diciembre.

Presupuesto 2026: qué plantea el proyecto

El proyecto de Presupuesto que se pondrá en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; y un dólar de 1423 a diciembre de 2026. También se proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones, y 11 % de importaciones.

Además en cadena nacional, el presidente anticipó aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud.

Javier Milei precisó que habrá aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17% en las de salud, y del 5% en los recursos derivados al pago de pensiones, mientras que se aumentarán a 4,8 billones los recursos para Universidades.

Con información de Noticias Argentinas