El dólar blue profundizó su racha bajista: a cuanto cotizó en el cierre de la semana

El dólar blue volvió a ceder este viernes y cerró la semana en $708 en la punta vendedora, extendiendo de esta manera la racha bajista, constante a lo largo de la última semana. El Banco Central (BCRA), por su parte, aprovechó el descenso para adquirir divisas a un ritmo superior y los tipos de cambio financieros operaron dispares.

Con la de este viernes, la divisa paralela acumula una caída de $87 pesos desde su récord histórico intradiario, que tuvo lugar el pasado 16 de agosto, a pocos días de las elecciones PASO que motivaron en simultaneo la suba del dólar oficial.

La rueda se mostró cargada de volatilidad, con una moneda norteamericana que arrancó la jornada con una baja de $10 y que profundizó para caer $5 más. Finalmente, sobre el cierre de las operaciones, recuperó terreno y culminó en $708, tras tocar por algunos minutos los $705.

La cotización paralela registró así una pérdida de 3,4% este viernes y mantiene una brecha con el tipo de cambio oficial de 101,4%.

El Banco Central aceleró compras y los dólares financieros cotizaron dispares

El Banco Central, en tanto, terminó la última rueda de la semana con un ritmo de compras superior al observado en los últimos días y se logró hacer con US$ 104 millones en el mercado, acumulando US$ 195 millones desde el lunes.

Entre los dólares vinculados al turismo exterior el dólar Qatar cotizó a $660,6, mientras que el dólar turista o tarjeta y el ahorro (o solidario, con impuestos) cotizaron en $642,2.

En la bolsa porteña los tipos de cambio financieros registraron un comportamiento dispar y el dólar MEP o bolsa subió $13,7 o un 2,04%, operó en los $ 688,5 y la brecha con el oficial alcanzó el 96,7%.

El dólar Contado con Liquidación descendió 79 centavos hasta los $737,9 y el spread con el oficial se ubicó en 110,83%.

Por último, el dólar mayorista cotizó a $350 por cuarta semana consecutiva y el billete oficial en el Banco Nación se mantuvo en los $365 y el promedio en los bancos privados fue de $367.

Fuente: Noticias Argentinas