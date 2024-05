El dólar este jueves: polémica por el cambio de tendencia y una supuesta intervención oficial

Tras un fuerte movimiento alcista en las primeras horas de operaciones de ayer que lo llevó al pico de $ 1.300, el dólar blue moderó la suba y finalizó en $ 1.280, lo cual de todas formas marca un nuevo récord nominal.

Este comportamiento fue acompañado por las cotizaciones financieras. El MEP llegó a cotizar a $ 1.265 pero terminó en $ 1.223, debajo del cierre del miércoles, mientras que el Contado con Liquidación que había avanzado hasta $ 1.275 también culminó en rojo en $ 1.250.

En el inicio la rueda amagó con convertirse en otra jornada de alta tensión, pero pasado el mediodía las pantallas de los operadores comenzaron a mostrar ofertas de divisas y la situación se revirtió.

El dólar “paralelo” primero retrocedió a $ 1.290 para finalmente caer a $ 1.280. De esta forma sumó sólo $ 5 con relación al cierre del miércoles.

Suba moderada y rumores de «manos amigas» para controlar el dólar

Las opiniones de los analistas son encontradas acerca de los motivos del cambio de tendencia.

Mientras un grupo asegura que hubo posturas de “manos amigas” del gobierno para frenar la escalada y muestra capturas de pantallas poco habituales para justificarlas, otros consultados sostienen que la oferta que se vio en las últimas horas fue “genuina” y responde a un mercado que consideró un techo el valor de $ 1.300.

“No me consta (la intervención) y por supuesto eso es inverificable. Pero dado el enfoque de las actuales autoridades no me parece que utilicen una estrategia como esa. Por otro lado, todos los procesos de suba y de ajuste en las cotizaciones tienen sus momentos de pausa y de reacomodamiento, hay que esperar”, señaló a este medio un experimentado operador de cambio que prefirió guardar identidad.

Pero al margen de la situación puntual del día el foco sigue estando en los temas coyunturales que se arrastran desde hace varios días: la baja de la tasa de interés y el retraso en la liquidación de la cosecha.

“La demanda (de dólares) viene probablemente por el lado del desarme de posiciones de tasa en pesos. Después de la última baja de tasas, cuando las LECAPS salieron al mercado se alinearon a la tasa de pases (que había bajado). Entonces, desde una decisión de portafolio llegó el momento de levantar campamento y eso le puso presión al tipo de cambio”, señaló Nicolás Max Director de Criteria Finanzas.

Acerca del retraso en la cosecha todos los días se suma un dato adicional que lo confirma.

Coninagro informó que los productores sólo vendieron el 34% de la producción de la campaña 23/24. El nivel más bajo de los últimos 6 años.

Al mes de abril, la liquidación de divisas por exportación de granos alcanzó los U$S 6.433 millones. Unos U$S 1.200 millones por encima del mismo periodo de 2023 (golpeado por la sequía), pero 40% más bajo que en 2022, que sería un año más acorde para comparar.

De allí que el volumen operado en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) se resienta. En la rueda de hoy se operaron sólo U$S 257 millones, cuando a esta fecha debiera estar por encima de los $ 450 millones. El promedio diario de los últimos cinco días apenas supera los U$S 110 millones.

En este contexto el Banco Central apenas pudo comprar U$S 59 millones, similar al del miércoles y muy por debajo de lo calculado para esta parte del año.

De allí que los operadores también observen que periódicamente se reanuda la puja entre el Gobierno, el mercado y los exportadores por el nivel del tipo de cambio.

En esta pelea el Gobierno se anotó este jueves dos puntos a favor. El Banco Central completó la colocación de la Serie 3 de BOPREAL, por U$S 60 millones que era el remanente a subastar. De esta manera completa un paso importante en su estrategia de saneamiento de su balance al limpiar deuda pasada.

Por otra parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la totalidad de las empresas energéticas aceptaron la propuesta de pagos en bonos, que implica una quita de 50% que ofreció CAMMESA por la deuda de diciembre y enero pasado.

La jugada es importante porque ayuda a consolidar la estabilidad fiscal, dato central para los analistas económicos.