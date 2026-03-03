El dólar rebotó y rompió la barrera de los $1400 este martes 3: a cuánto quedó del techo de la banda

En un contexto de profunda volatilidad financiera a nivel global, impulsada por la guerra en Medio Oriente, el dólar oficial en Argentina registró un fuerte rebote este martes y superó la barrera de los $1.400. Tras haber iniciado el mes con dos caídas consecutivas, el tipo de cambio local reaccionó a la tendencia internacional y alcanzó máximos de las últimas tres semanas.

La presión alcista se hizo sentir con fuerza en el segmento mayorista. La divisa trepó $20 durante la jornada para establecerse en los $1.415.

Con este nuevo salto, la cotización quedó ubicada a un 14% de distancia del techo de la banda cambiaria ($1613,03) fijada por el gobierno nacional.

En el plano minorista, la divisa cerró a $1.435 para la venta según la pizarra del Banco Nación; por su parte, en el mercado paralelo, el Contado Con Liquidación trepó a $1.477, el MEP avanzó a $1.434 y el dólar blue se vendió a $1.425 en las cuevas de la city porteña.

En una rueda donde el volumen operado al contado superó los 372 millones de dólares, el Banco Central logró comprar 17 millones de dólares. Aunque, fuentes del mercado deslizaron a Ámbito Financiero que la autoridad monetaria habría efectuado una fuerte venta de contratos futuros por 1.000 millones y de dólar linked por otros 300 millones.

Mientras tanto, los contratos de dólar futuro subieron con fuerza y el mercado ya proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.446 para fines de febrero.

El impacto global: refugio financiero y caída de las monedas regionales

La escalada del billete verde en Argentina no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Irán, situación que ha reavivado los temores inflacionarios y fortalecido la demanda por activos refugio a nivel internacional.

De acuerdo con los reportes de la jornada, el Bloomberg Dollar Spot Index avanzó un 0,8% este martes, perfilándose hacia su mejor desempeño en jornadas consecutivas desde abril del año pasado.

Este fortalecimiento global de la divisa estadounidense arrastró a la baja a los mercados emergentes y las monedas de América Latina caen sin excepción.

Desde Bloomberg Línea reportaron que, en medio de la turbulencia, el peso chileno, el real brasileño y el peso mexicano caen, al igual que el sol peruano, el peso colombiano y el argentino.

Esta tendencia de fuerte incertidumbre también se trasladó a otros sectores, ya que el mercado de opciones refleja el movimiento al alza del dólar y los inversionistas volvieron a pagar coberturas ante un posible repunte generalizado de la divisa estadounidense.

La extrema volatilidad se extiende a otros activos y golpea a los metales tradicionales. El oro, que había acumulado cuatro jornadas de ganancias, corrige con fuerza pese al trasfondo geopolítico adverso debido a que el fortalecimiento del dólar y el alza de las tasas le restan atractivo al metal precioso.

Según explicó al medio ya citado la responsable de investigación de divisas y materias primas en Commerzbank, Thu Lan Nguyen, la experiencia de 2022 mostró cómo un shock petrolero puede fortalecer al dólar y debilitar al oro si la respuesta de los bancos centrales es más restrictiva.