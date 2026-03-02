Tensión en Medio Oriente: el oro y la plata se disparan como refugios ante la incertidumbre global

Los mercados financieros internacionales atraviesan una jornada marcada por la inestabilidad tras el reciente estallido de acciones militares directas entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este escenario de crisis geopolítica, los inversores han volcado sus capitales hacia activos de resguardo, provocando subas significativas en los metales preciosos.

El oro alcanza máximos de un mes

El metal precioso por excelencia reafirmó su estatus de «refugio seguro» al alcanzar un pico de cotización que no se veía hace cuatro semanas. Con un incremento del 2% en apenas 24 horas, la onza se posicionó en los 180°C, llegando incluso a tocar techos más altos durante las operaciones en el mercado asiático.

La principal preocupación de los analistas radica en el posible bloqueo del Estrecho de Ormuz. Al ser una vía de tránsito crucial para el suministro de energía a nivel mundial, cualquier amenaza de cierre dispara la aversión al riesgo y empuja a los grandes fondos a protegerse en el oro.

La plata se acerca a una barrera clave

Acompañando la tendencia alcista, la plata registró un avance del 1,48%, situando su valor en torno a los US$ 95,20 por onza. Sin embargo, este incremento no responde únicamente a los tambores de guerra en Medio Oriente.

Según expertos del sector, existe un déficit estructural en el suministro físico del metal. Esta escasez de oferta, sumada a la coyuntura política, está impulsando el precio de la plata hacia la resistencia de los US$ 100, un nivel que el mercado observa como un punto de inflexión técnica y psicológica.

Bitcoin: entre la volatilidad y la resistencia digital

El comportamiento del Bitcoin (BTC) ha sido distinto al de los metales. Inicialmente, la criptomoneda reaccionó como un activo de riesgo, sufriendo una caída que la llevó hasta la zona de los US$ 63.000. No obstante, con el correr de las horas logró estabilizarse y recuperarse levemente.

Actualmente, el principal activo cripto cotiza cerca de los US$ 66.192, mostrando una variación positiva marginal. Para los especialistas, el Bitcoin atraviesa una fase de consolidación técnica. El mercado aún se encuentra evaluando si la moneda digital logrará actuar como una reserva de valor sólida o si se verá arrastrada por la liquidación general que suele afectar a los activos variables en tiempos de conflicto.

Con Agencia de Noticias Argentinas.