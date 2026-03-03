El riesgo país alcanza su máximo nivel en el 2026, mientras que las acciones argentinas caen hasta 9% en Wall Street

Los mercados registran grandes pérdidas este martes 3 de marzo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. En un contexto de total incertidumbre, los activos argentinos se derrumban en Wall Street. Mientras tanto, el riesgo país alcanza su máximo valor en lo que va del 2026.

Los bonos soberanos en dólares se hunden en lo que va de la jornada, lo que provocó el repunte del indicador del JP Morgan.

Según precisó Rava Bursátil, a las 14:27 el panel marcaba que alcazó los 598 puntos básicos, lo que implica un aumento del 5,5%.

Fuente: Rava Bursátil.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante empresarios en la Fundación Mediterránea durante el 49° aniversario de ese centro de estudios y dijo que la suba del indicador tiene «cero» incidencia dentro de su gestión.

“El mercado sigue priceando un ‘riesgo kuka’ de casi 300 puntos”, aseguró y diferenció su percepción a la que predomina en los operadores financieros: “Si me dicen que hay ‘riesgo kuka’, para mí es cero, el kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante”.

“El mercado cree que si ‘estos pibes vuelven, son el demonio’”,sentenció y aclaró que él mismo esperaba otro escenario a esta altura: “Yo hubiese dicho que íbamos a estar en 250 puntos del riesgo país a esta altura”.

El Merval sigue a la baja y las acciones argentinas caen hasta 9% en Wall Street

Mientras tanto, el índice S&P Merval de la bolsa porteña también va a la baja y alcanza los 2.589.433,92 puntos (-0,5%). Visto en dólares,la caída es de 1,3% hasta los US$1.748,88.

En los paneles de Wall Street, los ADRs locales pierden con fuerza, en un clima con tendencia bajista en todos los frentes.

Entre las mayores caídas están:

Banco Supervielle: -9,40%.

BBVA: -7,74%.

Irsa: -7,15%.

Telecom: -6,85%.

Corporación América: -6,39%.

Central Puerto: -5,93%.

Por su parte, el único activo que resiste a la tendencia bajista es Edenor (+0,50%).

Datos de Rava Bursátil (14:32).