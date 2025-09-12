El dólar trepó al techo de la banda y el Banco Central intervino para frenar la escalada

El dólar cierra la semana en alza y el Banco Central activó la oferta al valor del techo de la banda para frenar la escalada. En la apertura de este viernes la cotización de la divisa se empinó en un mercado marcado por el nerviosismo y el mayorista trepó hasta $ 1.450, mientras que la cotización oficial en el Banco Nación se ubicó en $ 1.460.

En ese momento, el Banco Central salió a ofertar unos U$S 200 millones a $ 1.472, que es el precio del techo de la banda y al que la entidad monetaria se comprometió a intervenir en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las operaciones bursátiles, el MEP opera en $ 1.455 y el Contado con Liquidación en $ 1.463.

El precio para los minoristas es de 1.465, mientras que el “blue” es el más bajo del mercado y se consigue a $ 1.410.

El repunte de la divisa se da un día después de que el FMI habilitará al gobierno argentino a realizar intervenciones en el mercado de cambio, pero de manera “transparente y congruente”.

Este salto tiene como telón de fondo un rumor que desde hace varios días circula en el mercado acerca de una liberación de una flexibilización de los encajes bancarios. Esta medida se suma a la decisión del gobierno de liberar pesos que se materializó en la licitación del último miércoles.

Mercado en tensión: el Banco Central activa ventas en el límite acordado

De esta forma, el mercado interpreta que el equipo económico tiene afianzada la idea de aceitar la economía con más pesos y en consecuencia se adelanta a lo que podría ser una presión extra sobre el tipo de cambio.

La intervención de este viernes sería a través del Banco Central y no del Tesoro Nacional, como sucedió la semana pasada. Es que tanto en el techo como en el piso de la banda el que está autorizado a intervenir es el BCRA, incluso usando los dólares del FMI. En el caso del Tesoro debe hacer los dólares comprados con el superávit fiscal.

En un mercado nervioso, la autoridad monetaria vendió divisas al precio límite acordado con el Fondo.

Caputo explicó que las ventas de la semana fueron para “proveer de liquidez al sistema” porque “la oferta se había retraído” ante las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El ministro aseguró que esta semana no se hicieron ese tipo de operaciones porque pasado el acto electoral el mercado volvió a funcionar con los niveles habituales “aunque a precio más alto”.

El ministro también reconoció que el apretón monetario –que ahora se está tratando de aflojar- de las últimas semanas fue elegir entre un “mal y un mal peor”.

En el streaming Carajo, El jefe del Palacio de Hacienda reveló que el gobierno eligió “bancarse una tasa de interés más alta” a riesgo del impacto sobre la inflación en lugar de una suba del dólar que luego impacta en los precios y otra vez presiona sobre el tipo de cambio.

Finalmente, sobre el final de la primera semana post electoral el dólar se disparó hasta muy cerca del máximo permitido y en poco tiempo la economía sufre los dos cimbronazos. Los bonos de la deuda también sufren bajas superiores al 4%, lo cual deja al riesgo país por encima de los 1.100 puntos.