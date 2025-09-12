La inflación de agosto 2025 del Indec, ¿influye en el aumento del alquiler?. Foto: Mati Subat

El miércoles 10 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de agosto y fue del 1,9%. Este porcentaje es clave para determinar la próxima suba que los propietarios podrían aplicar sobre los contratos de alquiler.

Si bien el dato de la inflación del Indec influye en el aumento del alquiler, cabe resaltar que la forma en que se aplica dependerá de la fecha en que se firmó el contrato. Con el DNU 70/2023 de Javier Milei, la Ley de Alquileres fue eliminada lo que habilitó la posibilidad de que no haya un único índice de actualización obligatorio.

Para los contratos firmados antes del DNU la inflación del INDEC (IPC) es el principal factor de aumento si así lo estipula el contrato, pero para los firmados después del decreto los ajustes se pueden realizar cada seis meses utilizando el índice «Casa Propia» o pueden ser anuales y calcularse con el Índice para Contratos de Locación (ICL), que publica el Banco Central. Estas opciones se suman al ajuste según el IPC.

Aumento de alquileres tras el dato de inflación

El miércoles el organismo reveló que el IPC de agosto fue del 1,9%. Con estos números, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2025 alcanza 19,5%, mientras que la variación interanual llega a 33,6%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento que basen su actualización en el IPC. Para saber cómo será el aumento, los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC

Para calcular el aumento de alquiler por IPC es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

Identificá la periodicidad de ajuste en tu contrato: si es trimestral, cuatrimestral, semestral, etc. Este es el dato clave para saber cuántos meses de inflación debes acumular. Por ejemplo, si el ajuste es trimestral y te corresponde en septiembre, deberás sumar la inflación de junio, julio y agosto. Obtené los datos del IPC del Indec: podés consultarlo en su página oficial. Aplicá la fórmula de acumulación: Se trata de una multiplicación de los índices acumulados.

Un ejemplo práctico con valores hipotéticos, sería:

Alquiler actual: $100.000

$100.000 Frecuencia de la actualización: trimestral

trimestral Período de la actualización: Enero, Febrero, Marzo (ajuste en Abril)

Enero, Febrero, Marzo (ajuste en Abril) Datos de IPC del INDEC: IPC Enero: 2,7% (se traduce a 1,027) IPC Febrero: 2,2% (se traduce a 1,022) IPC Marzo: 2,4% (se traduce a 1,024)



Teniendo estos datos el cálculo es el siguiente: $100.000 (alquiler actual) x 1,027 (IPC de Enero) x 1,022 (IPC de Febrero) x 1,024 (IPC de Marzo) = $107.514,68