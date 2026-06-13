El empleo registrado volvió a caer en marzo y el sector privado continúa mostrando señales de debilidad

El mercado laboral formal volvió a mostrar signos de deterioro en marzo de 2026. Según las últimas estadísticas difundidas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el total de trabajadores con empleo registrado en Argentina alcanzó los 12,830 millones de personas, lo que representa una baja interanual de 40.900 puestos de trabajo (-0,3%) y una disminución mensual del 0,2%.

El empleo registrado volvió a caer en marzo y el sector privado profundiza su retroceso

La caída volvió a concentrarse principalmente en el empleo asalariado privado, que contabilizó 6,188 millones de trabajadores, un 0,1% menos que en febrero y un 1,5% por debajo del nivel registrado en marzo de 2025.

El informe oficial advierte que el empleo formal privado mantiene una tendencia descendente desde septiembre de 2023, con una fuerte contracción durante el primer trimestre de 2024, una breve recuperación hacia fines de ese año y un nuevo ciclo de retroceso durante 2025 y el primer trimestre de 2026.

En total, el empleo asalariado registrado —que incluye los sectores privado, público y el trabajo en casas particulares— alcanzó los 9,995 millones de personas, mientras que los trabajadores independientes sumaron 2,834 millones. En marzo, todas las modalidades laborales registraron retrocesos mensuales: el empleo privado y el público cayeron un 0,1%, el trabajo en casas particulares un 0,2% y el empleo independiente un 0,6%.

Dentro de los trabajadores independientes, las mayores bajas se observaron entre los monotributistas sociales (-2,1%) y los autónomos (-1,3%). Sin embargo, en la comparación interanual, el segmento mostró un crecimiento del 2,7%, impulsado principalmente por el aumento de los monotributistas.

El desempeño sectorial también fue dispar. Las mayores subas mensuales se registraron en Explotación de minas y canteras (+0,5%), Pesca (+0,3%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3%). En contraste, las principales caídas correspondieron a Intermediación financiera (-0,5%), Industrias manufactureras (-0,4%), Transporte (-0,3%) y Comercio (-0,2%).

A nivel provincial, solo cinco jurisdicciones lograron aumentar el empleo formal privado respecto de febrero. Neuquén lideró el crecimiento con un alza del 0,9%, seguida por San Juan (+0,3%), Tucumán (+0,3%) y Río Negro (+0,1%).

En la comparación interanual, Río Negro se ubicó entre las provincias con mejor desempeño, con un crecimiento del 3,2%, solo por detrás de Neuquén (+3,3%). En el extremo opuesto, Tierra del Fuego registró la mayor caída del empleo formal, con una contracción del 9% respecto de marzo de 2025.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales de recuperación inmediata. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado registrado en empresas de más de diez trabajadores volvió a caer un 0,1% durante abril, reflejando que el mercado laboral formal continúa atravesando un escenario de debilidad.

Con información de NA