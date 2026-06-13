El empleo registrado aumentó en Neuquén y Río Negro: los detalles y la comparación con el resto de provincias

Mientras que el empleo registrado cae en el país, en Neuquén y Río Negro obtuvieron números positivos. (Foto: archivo)

El mercado laboral formal mostró una nueva contracción en marzo a nivel nacional, aunque Neuquén y Río Negro volvieron a ubicarse entre las provincias con mejor desempeño del país.

Ambas provincias del norte patagónico obtuvieron buenos resultados tanto en la comparación mensual como interanual, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El empleo registrado sigue en baja, pero crece en Neuquén y Río Negro

Mientras el empleo asalariado privado registrado retrocedió un 0,1% respecto de febrero en todo el país, Neuquén lideró el crecimiento mensual con una suba del 0,9%, seguida por San Juan y Tucumán (0,3%), mientras que Río Negro registró un incremento del 0,1%.

En un contexto en el que 16 de las 24 jurisdicciones perdieron empleo formal, ambas provincias patagónicas se mantuvieron entre las pocas que lograron crear puestos de trabajo.

La diferencia también se observa en la comparación interanual. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, Neuquén aumentó un 3,3% su empleo asalariado privado registrado y Río Negro un 3,2%, ubicándose entre las cinco provincias con mejores resultados del país. En contraste, el empleo privado formal cayó 1,5% a nivel nacional, equivalente a unos 96.700 puestos menos.

El desempeño de Neuquén continúa respaldado por la actividad vinculada al desarrollo energético, especialmente la explotación de hidrocarburos, mientras que Río Negro mantiene una evolución positiva impulsada por una matriz productiva más diversificada, con aportes de la fruticultura, la energía, el turismo y los servicios.

A nivel nacional, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contabilizó 12,83 millones de trabajadores registrados en marzo, con una baja interanual de 40.900 empleos. El empleo asalariado privado alcanzó los 6,188 millones de personas y prolongó la tendencia descendente iniciada en septiembre de 2023.

El informe oficial también señala que la evolución sectorial fue dispar. En marzo crecieron actividades como explotación de minas y canteras, pesca y agricultura, mientras que la industria manufacturera, el comercio, el transporte y la intermediación financiera registraron nuevas caídas.

En ese escenario, los datos de Neuquén y Río Negro sobresalen por mostrar una evolución positiva frente a un mercado laboral nacional que continúa atravesando dificultades.

Con información de NA