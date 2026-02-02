Boom importador en Argentina: Shein y Temu lideran el mapa del consumo de los gigantes chinos

La prensa internacional puso la lupa sobre el profundo cambio de tendencia en el consumo argentino tras la apertura económica impulsada por el Gobierno. Según un informe del Financial Times, la quita de trabas burocaráticas y la reducción de aranceles generaron un alza histórica en la adquisición de productos extranjeros, con marcas como Apple, Lego y Stanley a la vanguardia de las preferencias.

El levantamiento de barreras aduaneras facilitó un flujo de bienes que, en 2025, alcanzó la cifra récord de 11.400 millones de dólares en importaciones de bienes de consumo.

Este escenario permitió el desembarco masivo de gigantes del comercio electrónico como Amazon, Shein y Temu, que hoy dominan el mercado digital local gracias a la elevación del tope para envíos por courier a 3.000 dólares y la franquicia de 400 dólares anuales libres de impuestos.

Récord en plataformas digitales y el fin del miedo a la aduana

El crecimiento del sector «puerta a puerta» es exponencial y los datos citados por el medio británico indican que el volumen de compras internacionales se triplicó respecto al año pasado, sumando unos 955 millones de dólares. En particular, la presencia de productos chinos se duplicó, alcanzando los 1.900 millones de dólares, impulsada por una fuerte campaña en redes sociales donde influencers locales promocionan sus compras en sitios asiáticos.

Expertos del sector, como Natacha Izquierdo de la consultora Abeceb, señalan que el cambio es psicológico además de económico.

«Antes existía un riesgo real de que el pedido quedara atrapado en la aduana y nunca llegara; hoy ese proceso fluye», explicó. Esta nueva dinámica ha permitido que plataformas como Tiendamia registren un incremento de ventas del 55 % interanual.

Uno de los puntos más llamativos del informe es la disparidad de precios que fomenta este auge importador. Productos que antes eran considerados de lujo o difíciles de conseguir, como las computadoras Apple o los emblemáticos termos Stanley, hoy se adquieren de forma directa en el exterior con ofertas que llegan a ser hasta un 45 % más baratas que en los locales oficiales dentro de Argentina.