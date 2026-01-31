Bitcoin cayó por debajo de los US$80.000 y regresó a niveles no vistos desde abril de 2025

El Bitcoin registró una caída pronunciada este fin de semana y perforó la barrera de los US$80.000, situándose en niveles que no se veían desde abril de 2025, según datos difundidos por portales financieros. Esta fuerte corrección se suma a un descenso acumulado de más del 30% en el valor de la criptomoneda más importante del mercado.

Durante las operaciones del sábado en Nueva York, el Bitcoin llegó a caer hasta un 7,1%, ubicándose alrededor de los US$78.159, mientras que otras principales criptodivisas también registraron pérdidas significativas: Ether cedió más de un 10% y Solana cayó más de un 11%.

El retroceso se produjo en un entorno de liquidez limitada y un interés comprador débil, lo que profundizó la caída y redujo el valor total del mercado cripto en más de US$111.000 millones en 24 horas, según datos de CoinGecko citados en el informe.

Factores detrás de la caída de Bitcoin

Analistas apuntan a varios motivos que han influido en el mal desempeño de Bitcoin en las últimas semanas:

Poca liquidez en los mercados , un factor que tiende a amplificar los movimientos de precio cuando no hay suficiente demanda que contrarreste la presión vendedora.

, un factor que tiende a amplificar los movimientos de precio cuando no hay suficiente demanda que contrarreste la presión vendedora. Escaso interés de compra , incluso cuando otros activos de refugio, como el oro, han mostrado repuntes, no se observaron entradas significativas hacia los activos digitales.

, incluso cuando otros activos de refugio, como el oro, han mostrado repuntes, no se observaron entradas significativas hacia los activos digitales. La ausencia de catalizadores macroeconómicos positivos que incentiven la adopción como “activo refugio”, un rol que algunos inversores llegaron a asignarle en periodos previos.

Impacto en el mercado cripto

La caída del Bitcoin suele tener efectos amplificados en el resto del ecosistema. En este caso, la fuerte corrección afectó no solo al BTC, sino también a otras criptomonedas importantes. La pérdida de niveles técnicos clave ha generado interrogantes entre los inversores sobre el papel actual de Bitcoin en carteras más amplias, cuestionando su función tanto como instrumento de impulso como de cobertura ante inflación o crisis monetaria.

Además, la disminución del interés inversor se ha reflejado en la salida de capitales de fondos cotizados (ETFs) vinculados a criptomonedas, que han experimentado retiros continuos en las últimas semanas.

Expectativas y perspectivas

Pese al escenario negativo en el corto plazo, algunos especialistas mantienen que las características fundamentales de Bitcoin —su descentralización, oferta limitada y seguridad criptográfica— siguen siendo ventajas estructurales. No obstante, la reciente caída reafirma la alta volatilidad del mercado y la sensibilidad de los activos digitales frente a cambios en el apetito por el riesgo de los inversores.

El nivel de US$80.000 ahora se perfila como un soporte crítico a seguir en los próximos días; su pérdida sostenida podría abrir la puerta a correcciones adicionales si no se observa una mejora en la demanda.