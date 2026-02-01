La paradoja del Big Mac: Argentina escala al segundo puesto del ranking mundial de precios en dólares

Argentina volvió a quedar en el centro del debate económico global tras la actualización del Índice Big Mac de la revista británica The Economist. El relevamiento confirmó que el país es hoy la segunda economía más costosa del planeta para comprar el emblemático combo de McDonald’s, que alcanzó un precio local de US$ 7,37, exponiendo una distorsión de precios que ya supera a casi todas las potencias mundiales.

Este dato posiciona al país en un escenario crítico: la hamburguesa en Argentina cuesta hoy mucho más que en Estados Unidos (US$ 5,79) o en la Zona Euro. La paradoja radica en que, mientras los salarios locales se mantienen lejos de los estándares internacionales, el consumidor argentino paga valores de élite por un producto de consumo masivo, siendo superado en el ranking únicamente por Suiza.

El fenómeno de la inflación en dólares

El encarecimiento de los bienes y servicios en moneda dura ha provocado que Argentina escale posiciones de manera agresiva en el ranking de competitividad. Mientras el valor de referencia en el mercado norteamericano es de poco más de cinco dólares, en los mostradores locales se deben desembolsar US$ 7,37, evidenciando cómo el costo de vida se ha disparado frente a naciones con ingresos per cápita significativamente superiores.

Este desajuste cambiario coloca a la Argentina por encima de países históricamente costosos y con economías desarrolladas. En la comparación directa, el combo local es más caro que en Noruega (US$ 6,67) o Italia (US$ 6,42), lo que enciende las alarmas sobre la pérdida de competitividad de la economía nacional y el encarecimiento de la canasta básica medida en dólares.

El Top 10 de los países más caros (Ranking 2026)

De acuerdo al relevamiento global, estas son las diez naciones donde el combo tiene el precio más elevado en dólares:

Suiza: US$ 7,99 Argentina: US$ 7,37 Uruguay: US$ 6,91 Noruega: US$ 6,67 Italia: US$ 6,42 Costa Rica: US$ 5,90 Estados Unidos: US$ 5,79 Reino Unido: US$ 5,73 Suecia: US$ 5,67 Dinamarca: US$ 5,64

Este indicador se ha transformado en un termómetro ineludible de la competitividad global. Los resultados actuales ubican a la Argentina en un escenario de precios de lujo para un consumo masivo, profundizando el debate sobre el costo real de vida y los desajustes cambiarios en el territorio nacional.