El FMI confirmó que Argentina postergó los vencimientos de julio hasta fin de mes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina solicitó la prórroga hasta fin de mes de los tres vencimientos de julio por un total de U$S 2.621 millones.

«Las autoridades han ejercido su derecho como miembro de agrupar tres recompras (pagos de capital) con vencimiento en julio y pagarlos a fin de mes (es decir, el 31 de julio)», confirmaron voceros del organismo a este medio.

La información había trascendido ayer desde el Ministerio de Economía y este mediodía fue ratificada por fuentes del organismo. Según el cronograma previsto cuando se firmó el acuerdo en marzo de 2022, Argentina debía pagarle mañana al FMI US$ 1.294, el viernes 14 US$ 647 millones y el viernes 28 otros US$ 680 millones.

Estos pagos debían estaban calzados con un desembolso de U$S 4.000 que debían haber llegado en junio, pero que no se realizó ante el incumplimiento de metas. En consecuencia, el Palacio de Hacienda apeló el mismo mecanismo que en junio dado que aún no logró readecuar el programa con el organismo multilateral.

Para el resto del año los vencimientos son los siguientes: US$ 751 millones en agosto, US$ 913 en septiembre y US$ 2.622 en octubre; para cerrar el año, US$ 666 en noviembre y US$ 913 en diciembre.

Las conversaciones entre los funcionarios del equipo económico y el staff del FMI continúan siendo vía zoom y aún no hay confirmación sobre el postergado viaje a Washington.

En otro orden, el Banco Central publicó su balance diario en el que reveló que el viernes le giró $ 688.000 millones como “Adelantos Transitorios” al Tesoro Nacional, dinero que fue utilizado para hacer frente al pago unificado de US$ 2.700 millones con el FMI.

“De esta manera, se sobrepasó la meta de emisión del segundo trimestre con el FMI en un 264%”, precisó el economista Salvador Vitelli en su cuenta de twiter.

El pago fue mediante US$1.600 millones en DEGs y otros US$1.100 en yuanes. Los DEGs son propiedad del Banco Central con lo cual el Tesoro le pidió el dinero al mismo BCRA para comprarlos, al igual que con los yuanes, para luego girarlos al FMI.

Pese a la incertidumbre general el dólar sigue operando en calma a $ 492, mientras que las opciones financieras lo hacen en forma mixta.