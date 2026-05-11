El Gobierno ajustó $3 billones del Presupuesto 2026: los detalles del recorte y el nuevo plan para ANSES 

El Gobierno nacional formalizó este lunes una importante modificación del Presupuesto 2026 con el objetivo de blindar la meta de superávit fiscal comprometida ante organismos internacionales. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, implica un recorte neto de casi $3 billones en diversas áreas de la administración pública, mientras redefine el flujo de fondos destinados a la Anses.

Prioridad previsional y el rol de la Anses en el nuevo esquema

Uno de los puntos centrales de la Decisión Administrativa 20/2026 es la actualización de los fondos destinados a los jubilados. El Ejecutivo incrementó en $500.000 millones el límite destinado al pago de deudas previsionales reconocidas por sentencias judiciales y acuerdos transaccionales. Con este ajuste, el techo para estos pagos queda fijado en $712.288 millones para el ejercicio en curso.

En paralelo, se autorizó un refuerzo de $162.000 millones para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca en la Anses. Este programa busca reducir la planta de personal del organismo mediante un sistema de desvinculación voluntaria cuyos formularios de adhesión cerraron el pasado 26 de abril.

Motosierra sobre los subsidios: los sectores que perdieron más de $2 billones

Para compensar el aumento en las partidas sociales y previsionales, Economía dispuso rebajas drásticas en créditos de otras jurisdicciones. El mayor ajuste recayó sobre las Obligaciones a cargo del Tesoro, con un recorte de $1,47 billones en asistencia financiera, vinculado directamente a la reducción de subsidios en servicios públicos.

Otros sectores que sufrieron la poda presupuestaria son:

Energía: Se recortaron $359.497 millones del programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

Infraestructura: El programa de Desarrollo del Deporte perdió $320.671 millones, mientras que obras viales clave, como la repavimentación de la Ruta Nacional 38, sufrieron una baja de $97.104 millones.

Educación y Salud: El Fondo de Compensación Salarial Docente se redujo en $78.711 millones y el programa de tratamiento del cáncer perdió $63.021 millones.

Fondos para la Justicia: el refuerzo millonario al Consejo de la Magistratura

La normativa también oficializó el traspaso de agentes entre carteras, como la transferencia de ocho empleados de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Además, se reforzó el presupuesto del Consejo de la Magistratura para garantizar su funcionamiento, con un incremento de $115.194 millones destinados principalmente a gastos de personal.

Con estas maniobras, el Gobierno eleva su proyección de superávit fiscal en poco más de $3 billones, reafirmando el rumbo de ajuste de gasto público que lidera el presidente Javier Milei.