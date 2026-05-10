RIGI: cuáles son las inversiones que anunció el Gobierno y qué se sabe del ritmo de ingreso de divisas

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se consolida como la principal apuesta del Gobierno nacional para traccionar el ingreso de dólares y sostener la reactivación económica. Más allá del impulso de la nueva legislación para un «súper RIGI» anunciada por el presidente Javier Milei, los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) evidencian una brecha entre los volúmenes de inversión que se anuncian y el ritmo real con el que esas divisas ingresan al mercado local.

Según la información relevada por el portal Infobae, mientras el equipo económico busca acelerar la aprobación de proyectos para alcanzar una cifra récord, el flujo de dólares netos muestra que la concreción de estos megaproyectos responde a procesos de largo plazo.

El optimismo oficial y la meta de los US$ 140.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró confiado en que el proceso de validación de proyectos bajo el paraguas del RIGI tomará mayor velocidad en las próximas semanas. En una reciente entrevista con la Televisión Pública, el funcionario anticipó un escenario de fuerte ingreso de capitales.

«Vamos a acelerarlo más, estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más que van a salir en los próximos 30 días, así que eso va a ser un acelerador importante», expresó Caputo.

Además, elevó las proyecciones iniciales: «Van a estar entrando varios proyectos más o menos por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares adicionales, vamos a estar más cerca de los US$ 140.000 millones que de US$ 100.000 millones«.

Uno de los anuncios más rutilantes de los últimos días involucra a la petrolera estadounidense Chevron. Desde Estados Unidos, y a través de la red social X, el ministro confirmó que la compañía prevé elevar un proyecto por más de US$ 10.000 millones.

Caputo detalló que, junto al canciller Pablo Quirno y el embajador Alejandro Oxenford, mantuvieron reuniones con directivas de la firma quienes garantizaron el envío de la iniciativa en los próximos días.

Qué se sabe del ritmo de ingreso de dólares del RIGI

A pesar de la confianza del equipo económico, los especialistas advierten sobre los tiempos que demandan estas inversiones. Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T, explicó a Infobae que los montos anunciados bajo el RIGI suelen ser estimativos.

«En los proyectos de RIGI se anuncian los montos y son aproximados; cómo eso se traduce en el día a día del mercado es completamente distinto. Son proyectos de largo plazo y no quiere decir que se va a ver inmediatamente todo ese desembolso en el corto plazo«, aclaró Tiscornia.

Esta dinámica quedó plasmada en la última presentación que el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, realizó ante inversores en Washington.

El gráfico oficial sobre la evolución de los flujos de divisas relacionados con el RIGI expuso los números al cierre de marzo de 2026:

Saldo bruto positivo: US$ 1.205 millones.

US$ 1.205 millones. Egresos: US$ 452 millones.

US$ 452 millones. Flujo neto acumulado: US$ 762 millones.

Desde el medio ya citado destacaron que, si bien la tendencia de ingreso es positiva, la velocidad con la que las divisas entran al mercado argentino aún dista de las imponentes cifras que anuncia el Ministerio de Economía.

Los proyectos aprobados del RIGI

Consultado sobre posibles demoras en el tratamiento de las inversiones, el canciller Pablo Quirno desmintió la existencia de retrasos burocráticos: «Las empresas presentan los proyectos, y el Comité RIGI los analiza, se realizan pedidos de mayor información si se requirieran y se aprueban (o rechazan) en los tiempos y con los requisitos que exige la ley«.

De acuerdo a los últimos reportes, los proyectos ya aprobados suman US$ 27.200 millones, mientras que hay iniciativas en evaluación por más de US$ 95.000 millones.

El informe del BCRA destacó a la provincia de Río Negro como el principal epicentro de las inversiones confirmadas hasta el momento, impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta:

Planta de GNL (Río Negro): el proyecto de Southern Energy (alianza entre PAE, GOLAR, PAMPA, YPF y Wintersall Dea) concentra el mayor volumen aprobado con US$ 15.200 millones .

el proyecto de Southern Energy (alianza entre PAE, GOLAR, PAMPA, YPF y Wintersall Dea) concentra el mayor volumen aprobado con . Vaca Muerta Oleoducto Sur (Río Negro): la obra de infraestructura clave impulsada por VMOS cuenta con un presupuesto aprobado de US$ 2.900 millones .

la obra de infraestructura clave impulsada por VMOS cuenta con un presupuesto aprobado de . Proyecto Los Azules (San Juan): iniciativa de McEwen Copper por US$ 2.700 millones.

La lista de aprobaciones también incluye proyectos de YPF Luz en energía solar en Mendoza; emprendimientos mineros de Galan Lithium, Minas Argentinas y Rio Tinto; energía eólica en Buenos Aires por parte de PCR – Acindar; y obras de infraestructura portuaria en Santa Fe.