Semana economíca clave: Luis Caputo define licitaciones y el INDEC revela si los salarios le ganan al IPC
La última semana de marzo será clave para medir la "economía real". El Gobierno busca renovar deuda con el Tesoro, mientras el INDEC difundirá datos de salarios y actividad. El Banco Central llega con compras récord de divisas y el cumplimiento del 37% de la meta anual.
Entre el 23 y el 27 de marzo, el mercado estará atento a una serie de indicadores que permitirán medir el pulso de la actividad, la evolución de los salarios y la estrategia oficial para refinanciar deuda en un contexto de riesgo país moderado.
Este miércoles, la Secretaría de Finanzas realizará la última licitación del mes con el objetivo de lograr el rollover de deuda. El Gobierno viene de una operación sólida con una tasa de renovación del 108,09%.
- Bono AL27: se mantiene activa su emisión para cubrir compromisos de julio por US$ 4.500 millones.
- Solvencia: el ministro Luis Caputo ratificó que el Estado puede afrontar los próximos tres vencimientos (unos US$ 9.000 millones), descartando un regreso inmediato a los mercados internacionales para priorizar opciones de financiamiento más baratas.
Los números del INDEC: actividad y Salarios
El cronograma de publicaciones aportará datos fundamentales sobre la economía de enero:
- EMAE: Se espera el dato de actividad tras un cierre previo con crecimiento del 4,4%.
- Salarios: El último registro marcó una mejora del 38,2%, situándose 6,7 puntos por encima de la inflación.
- Otros informes: Turismo internacional (febrero), Balanza de pagos e industria farmacéutica.
El frente cambiario: el BCRA acelera las compras
El Banco Central (BCRA) mantiene una dinámica positiva en la acumulación de divisas, acumulando 50 ruedas consecutivas de intervención favorable:
- Compras de marzo: ya superan los US$ 1.071 millones.
- Meta 2026: la entidad presidida por Santiago Bausili ya cumplió el 37% del objetivo anual, con un acumulado de US$ 3.786 millones de los US$ 10.000 millones proyectados.
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