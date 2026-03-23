Ante la caída de la recaudación, el gobierno de Javier Milei destinó $47.000 millones entre 11 provincias

En medio de una situación financiera apremiante por la caída de la recaudación, en los últimos días el presidente Javier Milei habilitó una generosa partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para auxiliar a gobernadores de vínculos aceitados con la Casa Rosada.

El despliegue financiero se solapa con la invitación que cursó a una serie de mandatarios provinciales afines a participar del Argentina Week que se desarrolló hace dos semanas en Nueva York.

De repente, entre el jueves y el viernes de la semana pasada la Nación distribuyó $ 47.000 millones a once provincias.

Nuevamente, Corrientes volvió a posicionarse como la provincia más beneficiada: recibió $ 8.000 millones el 19 de marzo. Mendoza le siguió con $ 7.000 millones pagados también ese día y Entre Ríos completó el podio con $ 6.000 millones captados en la misma fecha, según precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

La distribución se completó de la siguiente manera: Misiones con $ 5.500 millones; San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno; Salta con $ 3.500 millones; Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso, y cierran Jujuy y Neuquén con $ 2.000 millones cada una.

Cabe recordar, como llamativa casualidad, que durante el Argentina Week el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, -ya en ese momento apuntado por el viaje de su esposa en la comitiva- se reunió en una de las oficinas del Bank of America con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y Neuquén, Rolando Figueroa; y con el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación de Leandro Zdero.

La oficina de prensa de Presidencia se preocupó en distribuir la foto de ese encuentro, que sin duda buscaba dar un claro mensaje de respaldo al Gobierno y al funcionario en particular. Más tarde también tuvo un encuentro con el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck. La provincia es una de las que no recibió ATN en el año.

El Gobierno reparte fondos a las provincias ante la caída de la recaudación

Los datos acerca del cambio de posición de la Nación son elocuentes: los $ 47.000 millones a fin de la semana pasada superan en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero pasado (cuando habían totalizado $ 20.000 millones).

Además, en comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5% (fueron $ 18.000 millones en aquel momento), de acuerdo a los datos de la consultora.

Esto muestra una decisión política del Gobierno de salir en apoyo de sus aliados en momentos en que los ingresos están cayendo mes a mes.

En febrero la recaudación nacional de impuestos disminuyó un 9% interanual y los fondos que se reparten con las provincias cayeron más de un 7%. A eso debe sumarse que también bajaron los ingresos de cada jurisdicción por el menor nivel de actividad económica.

Cuando se analiza el acumulado anual, el perfil político del reparto no cambia: Corrientes está al tope de los envíos con $ 14.000 millones ($ 3.000 millones en enero, otro monto igual en febrero y los $ 8.000 millones en lo que va de marzo). La relación con Valdés cambió de estadio luego de que el oficialismo provincial arrasara en las elecciones a gobernador del año pasado.

Desde ese momento comenzó a una nueva etapa, dado que no habrá nuevas elecciones provinciales hasta 2029 y, para 2027, el apoyo de esa fuerza puede ser importante a nivel nacional.

Misiones se ubica en segundo lugar con $ 9.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 5.500 millones en marzo) y Salta queda tercera con $ 7.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 3.500 millones en marzo).

Luego quedan Mendoza ($ 7.000 millones totales), Chubut ($ 6.500 millones), Entre Ríos $ 6.000 millones), Jujuy ($ 5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($ 4.000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2.500 millones.

Así, el reparto total del parcial del primer trimestre de 2026 totaliza $ 74.000 millones. Hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.

En el Gobierno aseguran que las autorizaciones de partidas de ATN no responden a cuestiones políticas, sino a pedidos de necesidad de los gobernadores. Sin embargo, el repaso de las provincias que han recibido dinero por esta vía muestra que no hay ninguna con definido sesgo opositor que haya sido ayudada.