El Gobierno celebra el apoyo de Estados Unidos, pero los mercados miran las elecciones 2025: los especialistas prevén ajustes inevitables

El mercado argentino vivió días de euforia luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmara un plan de asistencia para el país. El anuncio incluyó un swap de hasta USD 20.000 millones, compra de bonos, líneas de crédito y coordinación con organismos internacionales para adelantar desembolsos. El anuncio generó alivio inmediato, aunque los economistas advierten que el Gobierno deberá encarar reformas tras las elecciones.

El efecto inmediato en bonos, acciones y el riesgo país fue celebrado por el Gobierno de Javier Milei

El impacto no tardó en sentirse: el Merval en dólares subió 23% y los bonos en moneda extranjera treparon un 29% en solo tres días, de acuerdo con datos de Bloomberg. Al mismo tiempo, la tasa de la Lecap cayó del 87% al 54%, el peso se apreció un 10% y el riesgo país retrocedió de 1.456 puntos a la zona de 1.000.

Sin embargo, economistas advierten que la clave está en el resultado electoral de octubre. “En principio, debería ser suficiente para lograrlo. Pero el proceso electoral en curso representa el principal obstáculo”, señaló Fernando Baer, de Quantum Finanzas, en diálogo con Infobae.

Los analistas señalan que las elecciones legislativas serán decisivas para el futuro económico. Foto: gentileza NA.

Baer agregó que será necesario “la redefinición de la política monetaria y cambiaria” en el marco del equilibrio fiscal. También se refirió a la decisión de bloquear la “doble operativa” en dólares por 90 días: “Hace ruido, pero limita el rulo, nada más”.

Ajustes inevitables tras octubre para sostener la gobernabilidad económica

En la misma línea, Martín Polo, economista jefe de Cohen, advirtió que Argentina “se acerca a la posibilidad de volver a los mercados, pero será necesario ajustar el programa: sacar las bandas de flotación sin intervención, acumular reservas, ser más conciliador y buscar gobernabilidad”.

Polo remarcó que el respaldo estadounidense es determinante. “Creemos que el espaldarazo de Donald Trump es más fuerte que el riesgo político. Y si bien estimamos que el Gobierno perderá las elecciones de octubre, eso no implicará su caída. Lo cierto es que deberá hacer ajustes; cuanto mejor le vaya en octubre, menos severos serán”, declaró.

La visión es compartida por Milagros Gismondi, de Invecq, quien subrayó que todo dependerá “de las elecciones y de cómo se llegue a ellas”. En su opinión, la acumulación de reservas de los últimos días será un factor de apoyo.

Riesgo país, reservas y la mirada atenta de los mercados internacionales

El consultor Gabriel Caamaño, de Outlier, sostuvo: “Dependerá del resultado electoral y de cómo actúe el Gobierno. En cualquiera de los escenarios posibles, la vuelta a los mercados es más probable”. Sin embargo, advirtió que el respaldo del Tesoro “no anula los problemas de fondo, solo hace más llevadero el proceso”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Foto: gentileza.

Las fuentes consultadas por Infobae recordaron que el último acceso a los mercados se dio en 2018, cuando el riesgo país estaba en torno de los 500 puntos. Hoy, pese al alivio reciente, el indicador sigue cerca de los 1.000. La meta es reducirlo de manera sostenida, junto con el fortalecimiento de reservas, para enfrentar los compromisos de 2026.

En este marco, las medidas como la suspensión de retenciones al agro y el adelanto de fondos de organismos internacionales refuerzan a corto plazo el nivel de divisas. Sin embargo, los analistas advierten que será clave la consistencia política tras los comicios.