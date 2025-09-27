El Tesoro salió a comprar y disparó las reservas del Banco Central: sumó casi 1.900 millones de dólares en un día

Después de la enorme pérdida de dólares que sufrió el Banco Central, el Gobierno empezó a recuperar reservas internacionales y según el último registro, pudo sumar casi 1.900 millones de dólares en un día. El sector financiero destacó el movimiento estratégico que realizó el Tesoro que para poder registrar esta suba, realizó fuertes compras de dólares en bloque.

Fuentes del mercado precisaron al sitio Infobae que los activos de la entidad aumentaron un 1.889 millones de dólares durante el viernes, a 41.238 millones de dólares, un máximo desde el 27 de agosto. De esta manera resaltaron que el incremento en el stock obedeció principalmente a operaciones que se denominan «block trade» que consisten en «transacciones entre partes en forma privada», con el fin de evitar que vuelquen montos excesivamente altos en el segmentos de contado del mercado de cambios y se distorsionen los precios.

Es necesario recordar que la compra del Tesoro se dio en un momento de un aluvión de ofertas de dólares por parte del campo que se originó tras la quita temporal de retenciones en las exportaciones de granos y carnes.

Luego de las pérdidas sufridas la semana pasada, el BCRA necesitaba de manera urgente sumar reservas porque es una meta clave en los acuerdos con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y además, es vital para la estabilidad macroeconómica.

Las reservas en alza: la estrategia clave del Gobierno para sumar dólares

El Gobierno tomó una decisión clave el lunes y fue la de reducir a cero la alícuota de Derechos de Exportación a granos con plazo hasta el 31 de octubre o hasta agotar el cupo de 7 mil millones de dólares, con vigencia desde el 23 de septiembre.

Según el informe compartido por Infobae, la medida impulsó una presentación récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior que lograron cubrir el cupo en solo tres días. En ese contexto, el Tesoro retomó el protagonismo en el mercado de cambios con compras para incrementar las reservas del Banco Central que la semana pasada efectuó ventas por un total de 1.110 millones de dólares para evitar una escalada del dólar por encima del límite superior de la brecha cambiaria.

El economista Gustavo Ber señaló al sitio de Buenos Aires: «La atención los inversores se reorienta hacia las señales políticas -ya en el último mes hasta las elecciones y esperando un mayor diálogo con gobernadores para el post octubre- y las eventuales compras de divisas del Tesoro. Ello se debe a que frente a las aceleradas liquidaciones del agro, a partir de la suspensión temporal de retenciones, se ansía que se aproveche dicha ventana para comprar fuertemente dólares anticipando vencimientos del año próximo, lo cual ayudaría a comprimir más rápido el riesgo país».

Por otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) compartió un informe donde señaló que durante la vigencia del programa se efectivizaron ventas al exterior por 19,6 millones de toneladas, valuadas en poco más de 7.012,6 millones de dólares.

«En el mercado local, el volumen de compraventas y fijaciones de la semana tocaron un máximo histórico y disparó los precios ofertados por soja del viernes al lunes. En efecto, la pizarra por soja pasó de promediar USD 300 la tonelada durante la última semana a sobrepasar los USD 360 en la jornada del lunes, para ajustar el miércoles a USD 347 la tonelada. Mientras tanto, el tipo de cambio de referencia para las liquidaciones de compra de granos, el Banco Nación divisa comprador, cayó un 9% entre el viernes de la semana pasada y el miércoles, pasando de $1.466 por dólar a $1.328,5 por dólar el día 24 de septiembre», precisó el informe.

Con información de Infobae