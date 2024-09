El Gobierno de Javier Milei ya compró los dólares para pagar bonos con vencimientos en enero 2025

El Tesoro Nacional tiene depositados en su cuenta en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) U$S 2.300 millones, de los cuales U$S 1.528 se destinarían al pago de intereses de la deuda que operan en enero 2025. Tras la publicación de las planillas por parte del BCRA, el asesor ministerial Federico Furiase confirmó la operación en sus redes sociales.

El pago de este vencimiento es una de las preocupaciones del mercado financiero dada las complicaciones que estacionalmente tiene el BCRA en el último trimestre del año para comprar dólares.

En un documento distribuido a sus clientes, la Consultora 1816 precisó que al 12 de septiembre los depósitos en dólares eran de US$ 2.303 millones, US$ 1.528 millones superiores al día anterior.

“Esa variación es igual a la cifra que (secretario de Finanzas, Pablo) Quirno anunció que el Tesoro compraría para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares”, añadió la consultora.

Ahora resta la comunicación oficial del BCRA y que los fondos sean girados a Nueva York tal como había sido anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La intención del Gobierno es despejar dudas acerca de la voluntad y capacidad de pago del país, en momentos en que todos la tendencia decreciente de la reservas del Banco Central.

No obstante, cabe aclarar que este giro está supeditado a que se despeje la incertidumbre acerca de que puedan estar a salvo de eventuales embargos.

La última compra por parte del Tesoro Nacional coincide parcialmente con un quiebre de tendencia favorable en el precio de los activos locales. Por ejemplo, el bono de referencia AL30 volvió a coquetear con alcanzar un valor de U$S 60 dólares, cuando un mes atrás perforó los U$S 50.

Esto provocó una baja en el Riesgo País hasta ubicarlo en 1.370, desde los 1.525 que alcanzó el 21 de agosto.

Este buen clima financiero, se replicó en la plaza cambiaria, con el MEP retrocediendo a $ 1.214 y el Contado con Liquidación a $ 1.241.

El “blue” operó en $ 1.240 para la compra y $ 1.270 para la venta en la City porteña. El Banco Central compró hoy U$S 70 millones, pero en el balance del mes tiene un rojo de U$S 114 millones. Las reservas brutas alcanzan a U$S 26.908, pero las líquida continúan en unos U$S 5.000 millones negativas.