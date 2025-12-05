El Gobierno emite deuda en dólares para blindar enero y captar la liquidez del mercado: análisis y proyecciones

El Gobierno nacional confirmó su regreso a los mercados de deuda en dólares, un movimiento que no se veía desde la gestión desde la administración de Mauricio Macri (período 2017/2018). La secretaría de Finanzas licitará la próxima semana un nuevo título en moneda dura bajo ley local, con el objetivo de captar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.

La estrategia es clara: aprovechar la alta liquidez de dólares que hay en el sistema financiero (producto del blanqueo y el aumento de depósitos privados, hoy en niveles récord de US$38.000 millones) para asegurar el pago de los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4.300 millones.

En su columna en Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende definió esta maniobra como una «media maratón»: «Es un paso intermedio. Argentina se prepara para correr los 42k (volver a los mercados internacionales), pero primero prueba con los 21k en el mercado local».

Rendimiento: la zanahoria para los inversores

El nuevo bono, con vencimiento en 2029, tendrá un cupón del 6,5%, pero su rendimiento efectivo (TIR) en el mercado secundario se proyecta entre el 8,5% y el 9%.

Esto apunta directamente a los inversores que mantienen saldos inmovilizados en cuentas a la vista o con tasas cercanas a cero. «En vez de dejar la liquidez en el banco sin rendimiento, el mercado puede volcarse a este título soberano para obtener una tasa competitiva», explicó Wende. Para el Gobierno, es la forma de «tomar deuda para cancelar deuda» (rollover), una práctica estándar que evita usar reservas propias y ayuda a mejorar el perfil de vencimientos.

Economía 2026: la «K» que favorece a Neuquén y Río Negro

Más allá de la ingeniería financiera, el análisis para el próximo año plantea un escenario de recuperación desigual, lo que Wende denomina una «economía en forma de K»: una pata que sube fuerte y otra que baja o se estanca.

En este esquema de dos velocidades, la región de la Patagonia norte queda del lado ganador. «Vamos a tener sectores que van a volar: Vaca Muerta, energía, minería y el agro traccionarán la recuperación», detalló el economista. Esto contrasta con sectores vinculados al consumo masivo o industrias mercado-internistas, que seguirán sintiendo el impacto de la recesión y el ajuste de precios relativos.

Inflación: la proyección del mercado

El marco de fondo para esta emisión es una expectativa de inflación a la baja consolidada. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), se espera:

Una inflación perforando el 2% mensual a partir de enero.

perforando el 2% mensual a partir de enero. Un acumulado del 18,5% para todo 2026.

del 18,5% para todo 2026. Un dígito anual (10,8%) recién para 2027.

