Luis Caputo aseguró el regreso de Argentina al mercado global: confirmó la emisión de un bono a cuatro años

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina regresará al mercado internacional de deuda, para ello anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares a una tasa de 6,50% que tendrá vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

El instrumento, según lo revelado en una entrevista a América24, se identificó como BONAR 2029N y está dirigido a los inversores que deseen colocar fondos en dólares y participar en la financiación de compromisos del Estado.

La decisión fue confirmada este mismo viernes por Caputo quien aseguró: «Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas».

El ministro remarcó que con la emisión del bono se pagará «una parte del vencimiento de deuda» que la Argentina debe enfrentar el próximo 9 de enero. «La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas», manifestó.

Según el detalle oficial, revelado por el sitio Infobae, el bono se denomina en dólares estadounidenses y tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales. Además amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

El plan de Luis Caputo y el Gobierno

El comunicado oficial que se compartió, destaca: «En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA».

A su vez remarca que el plan del Tesoro es «refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta».

El resultado de la licitación del Bono anunciado por Caupo se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29 que vencen el 9 de enero de 2026.

En tanto la recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. Según lo informado, la modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores con ofertas de hasta USD 50.000, y otro competitivo para montos mayores sin tope y con obligación de indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

