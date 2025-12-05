Diego Santilli se reúne con el gobernador de La Pampa, uno de los peronistas más críticos del Gobierno de Javier Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne este viernes con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los peronistas más críticos del Gobierno de Javier Milei. La reunión se realizará en la Casa Rosada.

Santilli sigue afianzando vínculos con las provincias y esta vez saldrá de su zona de confort para reunirse con un gobernador opositor. Sergio Ziliotto es exaliado de Alberto Fernández y es muy cercano de Axel Kicillof, supo estar en lo que el Gobierno denominó el «eje del mal» que sería la lista de jefes provinciales del PJ con los que no existe un diálogo porque no acompañaron el Pacto de Mayo.

Igual que los últimos encuentros, el ministro recibirá al gobernador pampeano en la Casa Rosada, pero se presume que no habrá fotos que muestren una relación estable entre ambos.

Ziliotto junto a Kicillof , Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), integra el selecto grupo de mandatarios pejotistas enfrentados abiertamente a la gestión libertaria.

Además el mandatario provincial de La Pampa llega con el espaldarazo de haber salido triunfador en las elecciones de octubre, su frente (Defendemos La Pampa) obtuvo el 44,5% de los votos y superó a la Alianza La Libertad Avanza que solo logró el 43,6 %. Esta diferencia le sirvió al mandatario para conseguir dos de los tres diputados nacionales que se elegía.

El reclamo de La Pampa a Nación

Por otra parte el gobernador de La Pampa mantiene abierto otro frente con Nación. Se trata de una disputa por fondos previsionales adeudados pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Se cree que se el tema estará en el pliego de reclamos que La Pampa podría llevar a la Casa Rosada. La última audiencia entre ambas jurisdicciones fue el 5 de noviembre y la próxima tiene fecha el 10 de diciembre.

Según informaron en Noticias Argentinas, en el próximo encuentro ambas jurisdicciones deberán informar sobre el estado de las conversaciones para alcanzar un entendimiento que ponga fin al conflicto.

Con información de Noticias Argentinas