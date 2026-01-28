El Gobierno encara una licitación de deuda clave: el rol del BCRA y ¿qué puede pasar con las tasas?

Este 28 de enero de 2026 el Ministerio de Economía debe afrontar otro vencimiento de deuda en pesos, esta vez el monto es de $9,4 billones en la licitación. Si bien aún falta una confirmación oficial, los analistas indican que, tras el receso de verano y debido a las compras de reservas del Banco Central, la liquidez en el sistema es elevada.

Para los especialistas, este contexto complica la posibilidad de lograr un refinanciamiento total y suma obstáculos por una baja de tasas que se considera fundamental para impulsar la recuperación de la actividad económica.

Deuda, liquidez, el rol del BCRA y las tasas

Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), señaló al sitio Infobae que se espera una alta participación en la licitación, aunque la incógnita es si el Gobierno captará fondos por encima de lo previsto. Según el analista, el escenario de liquidez ha cambiado desde la última subasta: la compra de USD 1.049 millones por parte del BCRA en las últimas 17 jornadas inyectó una masa importante de pesos que, sumada a la baja demanda estacional de moneda local, favorecería la demanda en el mercado.

«Mucho más tomadora la curva de pesos; hay más demanda, se nota más liquidez en la plaza que hoy está derramando un poco en la curva de pesos que está totalmente verde. Lo largo es lo que más sube», destacó Cappella.

El economista Manuel Ilzarbe de Portfolio de Wise Capital, manifestó que el Gobierno tiene una oportunidad este miércoles gracias a que hay menos pesos circulando en el mercado. El desafío será la tasa de interés que ofrezcan: según lo explicado, el Ministerio de Economía necesita sí o sí que los inversores vuelvan a prestarles el dinero (refinanciar), porque el Tesoro se está quedando sin ahorros en pesos en el Banco Central para pagar los vencimientos.

En Wise Capital consideran que estarán en torno a los niveles de mercado, pero que el mayor premio será para quienes opten por alargar duración: «Nos resulta muy atractivo observar el nivel de inflación break-even que esté dispuesto a convalidar el Gobierno. Estimamos que la break-even para los títulos con vencimiento en julio va a dar en torno al 2% mensual, aunque no descartamos que el Gobierno busque dar señales a favor de una desaceleración del proceso inflacionario».

Por otro lado, el Ministerio de Economía presentó las condiciones de la nueva licitación, que incluye instrumentos a tasa fija, ajustables por CER e indexados al dólar (dollar linked). En esta ocasión, las opciones de tasa fija se limitan al corto plazo, mientras que los títulos vinculados al CER ofrecen plazos de mediano y largo plazo.

Entre las alternativas que se ofrecen en la subasta figuran tres Lecap en pesos: una nueva con vencimiento el 16 de marzo de 2026, otra al 31 de julio de 2026 también nueva y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6, reapertura). También se incluye un Boncap al 15 de enero de 2027 (T15E7, reapertura).

En instrumentos a tasa variable se presenta una Lecap a tasa TAMAR que vence el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura). Dentro de las opciones ajustadas por CER, se destaca una letra al 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura), un bono con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura) y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

También se ofrece una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de abril de 2026. Esta alternativa apunta a quienes mantienen dudas sobre la evolución del tipo de cambio.

En los últimas jornadas, el Tesoro compró dólares para afrontar el pago de USD 824 millones al FMI, que vence el 1° de febrero. Según el BCRA, al 23 de enero el Tesoro contaba con depósitos por USD 236 millones, mientras que sus fondos en pesos se mantienen estables en $2,3 billones.

El analista Lucio Garay Mendez afirmó que «en la licitación van a rollear el 100% de los vencimientos o algún porcentaje cercano», y destacó que podrían utilizar los $2,3 billones de depósitos en pesos para comprar dólares, por lo que les alcanzaría para pagarle al Fondo.

Con información de Infobae