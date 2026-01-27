Por qué la caída del riesgo país abre una nueva etapa financiera y mejora las expectativas de inversión

El Riesgo País mantuvo la tendencia descendente de las últimas semanas y este martes cayó a 494 puntos básicos, lo cual abre un nuevo escenario financiero y genera un impacto positivo en las expectativas de inversores.

El riesgo país cayó y se abre un nuevo escenario financiero

Con el resultado del día consolidado, el presidente, Javier Milei, calificó al ministro de Economía, Luis Caputo, como “el mejor de todos los tiempos”. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que es “el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

El indicador de riesgo soberano perforó los 500 puntos a la par de la continua compra de dólares por parte del Banco Central, que hoy fue de U$S 32 millones. El acumulado desde el 5 de enero asciende a U$S 1.049 millones. El total de las reservas brutas trepó a U$S 45.779 millones.

“Compra de dólares del BCRA y baja del riesgo país, causalidad no casualidad. Se advirtió durante todo el 2025 y no hablamos de septiembre/octubre, sino de los meses previos”, afirmó el economista Christian Buteler, lo cual resume el repetido reclamo del sistema financiero.

En caso de consolidarse este nivel de riesgo país, el Gobierno estaría en condiciones de salir al mercado de deuda con serias posibilidades de conseguir tasas de un dígito.

El economista Federico Domínguez subrayó que esta dinámica es consecuencia de “fundamentos económicos y políticos sólidos” y trazó diferencia con lo que sucedía en 2018, cuando también el indicador soberano se ubicaba en estos valores.

“En enero de 2018 se avecinaba la tormenta sobre el gobierno de Cambiemos. Los bonos estaban en su mejor momento, pero el déficit fiscal se mantenía en torno al 6 % del PBI, el cuasifiscal rondaba el 4 %, el déficit de cuenta corriente se acercaba al 5 %, comenzaba un ciclo de suba de tasas de la FED y se aproximaba una sequía importante”, recordó.

Y en la comparación apuntó: “Ocho años más tarde, los bonos están en su mejor momento de la era Milei, pero —a diferencia de aquel entonces— los subyacentes son muy sólidos: hay superávit fiscal, equilibrio cuasifiscal, el déficit de cuenta corriente es de apenas un 1,5 % del PBI, la FED está bajando la tasa, la cosecha se perfila muy buena y tenemos por delante el mayor boom exportador desde fines del siglo XIX”.

Para Gustavo Ber, este nivel de riesgo país “podría abrir la puerta a evaluar operaciones de administración de pasivos” y señaló que “viene jugando a favor la positiva lectura que viene dejando la operación de Ecuador, así como la fuerte demanda que despiertan las emisiones corporativas en el exterior, a las cuales ahora se suman provincias”.

“Todo ello viene generando un constructivo escenario para que el riesgo país siga en descenso, posiblemente hacia la zona de los 400 puntos, y se pueda recuperar un acceso más profundo y fluido en los mercados financieros para avanzar en la refinanciación de vencimientos”, añadió.

Respecto a las provincias, una de las beneficiadas resultó Córdoba, que aprovechó este clima más favorable para realizar una emisión clave para el financiamiento del presupuesto local. A este escenario, la consultora Wise Capital le añadió la potencialidad de un favorable panorama político.

“Si Milei logra aprobar al menos parte de su agenda, llegará al 1.° de marzo fortalecido. Si fracasa, en cambio, el período ordinario comenzará con un Gobierno políticamente contrariado y una oposición no solo dividida, sino que envalentonada”, advirtió.

La firma consideró que “si al Gobierno le va bien, para comenzar a hablar, el riesgo país caería 100 puntos”. Además, apuntó que “si la Ley de Inocencia Fiscal es bien instrumentada, va a permitir una transición para volver a financiarse en los mercados internacionales, con una previa interesante en el mercado local”.

“Esto es clave porque el problema de la Argentina no es de liquidez, sino de credibilidad”, remató Wise Capital.

Con este nuevo orden financiero, el dólar se mantiene estable. El oficial en el Banco Nación tuvo una leve corrección alcista a $ 1.415 para la compra y $ 1.465 para la venta. A estas mismas cotizaciones accedieron los ahorristas en los bancos. El mayorista se ubicó en $ 1.433 y $ 1.442. En tanto, el blue ajustó a $ 1.480 y $ 1.500. El MEP cedió a $ 1.465 y el Contado con Liquidación a $ 1.511. La banda de flotación es entre $1.559,78 (máximo) y $896,29 (mínimo).

Nueva licitación

El Tesoro Nacional enfrentará mañana una nueva licitación para renovar vencimientos por $ 9,4 billones, de los cuales $ 2,8 billones están en manos de organismos públicos.

Debido a la baja de la tasa de interés que se produjo en los últimos días, se espera que el Tesoro no tenga inconvenientes en lograr un roll over de 100 % si esa fuera su intención. Incluso no se descarta que absorba algo más de pesos para ecualizar la liquidez.

Corresponsalía Buenos Aires