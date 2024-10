El Gobierno vuelve a prorrogar la primera etapa del blanqueo: cuántos dólares llegaron hasta ahora

El Gobierno nacional confirmó que fueron “blanqueados” U$S 18.000 millones en efectivo en el marco del Régimen de Exteriorización de Capitales, cuya primera etapa se extendió hasta el viernes 8 de noviembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la prórroga obedece a “problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto”.

De esta forma, cerró un mes de octubre con datos favorables para el oficialismo en materia económica, dado que se consolidó la estabilidad de las principales variables, con baja del dólar, suba de reservas y una nueva desaceleración de la inflación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó el resultado de la primera etapa del blanqueo como un “éxito rotundo” e invitó a que quienes tienen bienes para regularizar lo continúen haciendo en el resto de las etapas.

El ingreso de divisas regularizadas hasta el momento permitió que los depósitos en dólares del sector privado trepen hasta U$S 32.000 millones, monto que al mismo tiempo contribuyó a aliviar el balance de las reservas.

Con ese respaldo el gobierno se animó a comprarle al BCRA U$S 2.700 millones de dólares –aunque las reservas netas aún son negativas en U$S 2.000 millones- para pagar el vencimiento de títulos públicos de enero.

A su vez, los bancos utilizaron esos fondos para aumentar el crédito a empresas e impulsar el proceso de reactivación. Esto también fue posible porque los ahorristas decidieron dejar sus dólares en las cuentas especiales y no se produjo una salida masiva de fondos. Cabe recordar que desde el 1° de octubre quienes habían exteriorizado en septiembre podían retirar su dinero sin ningún tipo de penalidad. A partir de mañana, todos los depositantes tendrán esa posibilidad.

Con el anuncio de Caputo habrá una semana más para el ingreso de dinero en efectivo.

La etapa 2 del blanqueo -en la que pueden regularizarse sólo bienes- se extiende desde el 1° de noviembre al 31 de enero. Hasta el 28 de febrero de 2025 se podrá realizar la presentación de la declaración jurada y completar el pago de la multa. La alícuota en este caso es de 10%.

La tercera etapa va del 1° de febrero de 2025 al 31 de abril de 2025, con presentación de declaración y pago de la alícuota de 15% hasta el 31 de mayo.

La norma establece que el Ejecutivo puede dictar una nueva prórroga hasta el 31 de julio.

Dólar en calma

El ingreso de dólares también generó el clima propicio para mantener en calma el precio de la divisa. Durante octubre el “blue” cayó de $ 1.220 a $ 1.185, lo cual representa un retroceso de 2,8%. Esta baja fue la que favoreció el “carry trade” contra, por ejemplo títulos como Lecaps que rendían 4% mensual o incluso contra un más sencillo plazo fijo, o cualquier acción o bono.

Por su parte, las opciones bursátiles tuvieron bajas más pronunciadas. El MEP culminó octubre en $ 1.129, que significa una disminución de 7% en el mes, mientras que el Contado con Liquidación terminó en $ 1,151 que representa un retroceso de 7,4%. Con dólar oficial en $ 1.020, la brecha con el paralelo se redujo a 15%.

Sin dudas el dato más fuerte es el resultado del Banco Central que luego de adquirir U$S 19 millones este jueves, completó octubre acumulando U$S 1.530 millones. Las reservas brutas terminaron en U$S 28.617 millones.

Pese a este auspicioso escenario el presidente Javier Milei, aún considera que restan que se den algunas condiciones económicas adicionales para avanzar en la salía del cepo cambiario.

Qué pasa con la desinflación

Según cálculos privados, la inflación de octubre habría perforado el piso de 3%. Los últimos resultados recogidos muestran que para la consultora CyT el costo de vida se habría incrementado en 2,9%, por debajo del 3,5% de septiembre.

Por su parte, para Libertad y Progreso habría sido de 2,7%, lo cual representaría una desaceleración de 0,8 puntos. En tanto, para Eco Go la variación habría estado en 2,9%.

Contribuyeron a este nuevo descenso la rebaja en la alícuota del impuesto País (que había arrancado en septiembre), la postergación del aumento de tarifas energéticas, y en menor medida la baja en el precio de los combustibles de 1%.

Este escenario no será igual en noviembre porque ya se conocen subas cercanas a 3% en tarifas energéticas y un nuevo aumento en el precio de los combustibles de 4%.

El Gobierno aprovechó el margen a favor que le dejó octubre para continuar con el proceso de ajuste de los precios relativos, que al mismo tiempo le permite bajar subsidios y sostener el superávit fiscal.