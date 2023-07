El impacto de las medidas de Massa en Neuquén: fuertes aumentos y ventas suspendidas

La actualidad de varias empresas de varios sectores está signada por la incertidumbre, debido a la falta de definiciones en el nuevo esquema cambiario y fiscal vigente configurado tras el anuncio del paquete de medidas por parte del Gobierno nacional. Esto se da a lo largo y ancho de la Argentina, y Neuquén no es la excepción.

Desde la Asociación de Comercio Industria Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) brindaron a Diario RÍO NEGRO un panorama del quehacer empresario provincial por estos días.

En las ferreterías de Neuquén informan que algunos proveedores ya han aplicado aumentos del orden del 18%, mientras que otros directamente optan por suspender ventas hasta que aclare el panorama.

En las ferreterías dan cuenta de que algunos proveedores ya han informado aumentos del orden del 18%.

En el rubro bebidas los comerciantes de Neuquén están recibiendo aumentos importantes en vinos y productos nacionales, mientras que en el caso de productos importados (whisky, por ejemplo) ya se verifica desabastecimiento. «Es muy incierto todo, hay desconcierto», informó un empresario del sector.

Cabe recordar que aquellos bienes intermedios vinculados a la canasta alimentaria quedan exceptuados de la aplicación del nuevo gravamen del 7,5% (impuesto PAIS) a bienes importados.

Ya se verifica desabastecimiento en bebidas importadas (whisky, por ejemplo).

La problemática ocasionada por el paquete de medidas afecta incluso a industrias fundamentales para el desarrollo nacional, como lo es la del software e informática. El impacto en estos casos es por partida doble, pues son empresas importadoras tanto de bienes (equipamientos, por ejemplo) como de servicios (licencias, por ejemplo).

Sin embargo, el aumento de precios no es el principal perjuicio de las medidas en esta industria, sino la paralización de la actividad por parte de los proveedores. «Hoy nuestros mayoristas directamente no dan precios ni plazos de entrega, lo venimos padeciendo hace meses pero ahora fue el golpe de gracia» señalaron representantes del sector, y advirtieron que esto seguirá así en tanto no haya mayores precisiones en la política implementada. «Nos afectó terriblemente», sintetizaron.

Hoy nuestros mayoristas directamente no dan precios ni plazos de entrega. Representante de la industria del software e informática de Neuquén.

Entre los pocos proveedores del sector que cotizan al día de hoy, se verifican aumentos de entre un 17% y 18% de aumento. «No hay una relación directa con los impuestos, se cubren ante cualquier problema«, finalizaron.

Recuérdese que las importaciones que generan exportaciones quedan exceptuadas del pago de los impuestos adicionales.