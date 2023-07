Medidas por el acuerdo con el FMI: los nuevos dólares, los valores y cuándo se paga cada uno

El conjunto de medidas anunciada por el Gobierno tras arribar a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lejos está de ser una simplificación cambiaria. Por ello, acá te contamos en qué cambió el mercado de cambios tras esta devaluación fiscal.

En primer lugar, comprar dólar ahorro (o dólar solidario) será más caro, pues se incrementa el porcentaje de retención a cuenta del impuesto a las ganancias de 35% a 45%, además del impuesto PAIS del 30%. Los privilegiados que pueden acceder a la compra de dólares a precio oficial pasarán a pagar $ 494,45, cuando hasta el viernes pagaban $466,19. Es decir, aumentó casi $ 30 de una jornada a otra.

El mismo valor deberán pagar quienes acumulen gastos en moneda extranjera con tarjetas de débito y/o crédito de hasta U$S 300 mensuales. El llamado dólar tarjeta no sufrió modificaciones, y pasará a estar equiparado con el dólar ahorro o dólar solidario: se pagará $ 494,45 por dólar gastado. Dentro de tales gastos, deben incluirse los correspondientes a utilización de plataformas de streaming (Spotify, Netflix, Youtube Premium, etc).

Dólar ahorro (o solidario) y dólar tarjeta $ 494,45 por dólar Es el tipo de cambio que deberán abonar quienes compren dólar oficial y quienes tengan gastos con tarjetas en moneda extranjera de hasta U$S 300 mensuales.

Si los gastos en dólares con tarjetas superan los U$s 300 mensuales, se aplicará el denominado dólar Qatar, ese tipo de cambio que se implementó en octubre previo al aluvión de argentinos a tierras asiáticas por motivo del mundial de fútbol y que desde entonces ha permanecido sin cambios. El mismo permanece sin cambios en $565,08, exactamente el doble del tipo de cambio oficial. Se calcula aplicando a este último el impuesto PAIS, la retención del impuesto a las ganancias del 45% y la retención del impuesto a bienes personales del 25%.

Dólar Qatar $ 565,08 por dólar Es el tipo de cambio que deberán abonar quienes acumulen gastos con tarjetas en moneda extranjera mayores a U$S 300 mensuales.

Comercio exterior

Las exportaciones e importaciones desde y hacia Argentina también tendrán modificaciones en términos cambiarios. El objetivo es incrementar la acumulación de reservas internaciones y la recaudación por la vía del comercio exterior.

En primer lugar, se ha decidido implementar una nueva edición del dólar agro para exportadores de maíz y de productos de economías regionales. La misma consiste en ofrecer a los liquidadores un tipo de cambio diferencial de $ 340 por dólar exportado. En la versión anterior del programa de fomento exportador, aún vigente, el dólar diferencial era de $ 300 por dólar. Las demás exportaciones nacionales (incluidas las de soja) se seguirán liquidando al tipo de cambio oficial sin incremento alguno ($282,54 al cierre del viernes último).

Dólar agro $ 340 por dólar Es el tipo de cambio diferencial que cobrarán los exportadores de maíz y de producciones de economías regionales.

El panorama es más complejo en lo que a importaciones refiere. Todos los productos y servicios provenientes del exterior pasarán a pagar una nueva alícuota, llamada impuesto PAIS o impuesto solidario. Los importaciones de bienes pasarán a tributar un 7,5% y las de servicios un 25%. Esa es la regla general, ahora veamos las excepciones.

En cuanto a servicios, los vinculados a salud y educación quedarán exceptuados, y los fletes (de alta injerencia en la formación de precios) pagarán una alícuota del 7,5% y no del 25%.

Dato 25% Es la alicuota de impuesto PAIS que, en general, comenzarán a tributar las importaciones de servicios.

En lo que a bienes refiere, los productos exceptuados son medicamentos, combustibles, lubricantes y energía, y aquellos insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria. Por su parte, los bienes suntuarios tampoco verán incrementada la tasa impositiva, y seguirán pagando un 30% en concepto de impuesto PAIS.

Finalmente, aquellas empresas que abonen las importaciones (de bienes o servicios) con dólares propios (no accediendo así al mercado único de cambios) quedan también exceptuadas de la medida, y no tendrán que tributar esta alícuota adicional. Tampoco serán gravadas las importaciones que generan exportaciones, como es el caso del poroto de soja y de autopartes.

Es esperable que estas medidas tengan un impacto considerable en precios, entre ellos los dólares paralelos.