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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este viernes 24 de julio en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este viernes 24de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 24 de julio

CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8.30 a 12.30 h.Desde Nordenstrom hasta Misiones entre Luis Beltrán y J.J. LastraAmpliación de la capacidad de distribución eléctrica para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este viernes 24de julio.

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