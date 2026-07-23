Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este viernes 24 de julio en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este viernes 24de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 24 de julio
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8.30 a 12.30 h.
|Desde Nordenstrom hasta Misiones entre Luis Beltrán y J.J. Lastra
|Ampliación de la capacidad de distribución eléctrica para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio
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