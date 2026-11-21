A los 27 años, Emilio Garbers combina dos actividades que se complementan dentro del negocio ganadero: es consignatario de hacienda y tiene su propio feedlot en Choele Choel, Río Negro, con capacidad para engordar hasta 600 animales. Nieto y bisnieto de una familia ligada históricamente al campo, decidió continuar ese legado y dar un paso más: pasar de ser el nexo entre compradores y vendedores a convertirse también en productor.

Su historia está atravesada por varias generaciones dedicadas a la ganadería. Una tradición familiar que comenzó con la llegada de sus antepasados alemanes a la Argentina y que hoy encuentra en Emilio una nueva etapa, marcada por la producción propia y el crecimiento dentro del mercado bovino.

Historia y herencia en la Patagonia

Los primeros Garbers llegaron desde Alemania y se instalaron en Buenos Aires, aunque pronto encontraron en la Patagonia un lugar para desarrollar su actividad. Fue su bisabuelo, don Emilio Garbers, quien dio los primeros pasos en el negocio rural de la familia. Enviado a trabajar esas tierras, fundó la estancia «La Julia», ubicada en Colonia Josefa, donde se dedicó a la producción ovina y al desarrollo de sus propias pasturas.

Su hijo Rómulo Garbers, abuelo de Emilio, siguió vinculado a la labor rural, trabajando en la estancia. Al fallecer, se vendieron esas tierras. Así, marcó un nuevo comienzo para la familia. Ernesto Garbers, padre de Emilio, tuvo que empezar de cero: trabajó como peón rural hasta conseguir un puesto en una casa consignataria de hacienda. Allí aprendió los movimientos del mercado, la compra y venta de bovinos y la importancia de generar confianza entre productores. Un conocimiento que, con los años, transmitiría a sus hijos.

Esa referencia inspiró a Emilio Garbers, uno de sus hijos, a mantenerse en el negocio ganadero. «Mi viejo se encargó de enseñarnos el trabajo de campo. El único momento donde nos separábamos era para ir a la escuela», recuerda.

La marca de una hacienda que viene de generaciones en el mercado bovino.

Estudió para ser martillero público y finalizó sus estudios en 2021. Años antes, durante su etapa en la secundaria, comenzó de a poco a poner en práctica el negocio de la compra y venta de animales. «Empecé comprando tres chanchos, los engordaba, los vendía y compraba más lechones. Llegué a tener 178 en un corral», comenta.

Manejar la oferta y demanda, generar confianza y vender al mejor precio

Abrirse camino como consignatario no fue sencillo. En un mercado donde las operaciones involucran grandes cantidades de dinero y el esfuerzo de años de trabajo, ganarse la confianza de los productores representa uno de los mayores desafíos. Garbers tuvo que construir su propia clientela y demostrar que podía responder ante cada operación.

«Mi trabajo es ser el nexo entre los vendedores y los compradores. Uno es el encargado de hacer un buen negocio. Para ellos, el documento más grande que hay es la palabra», sostiene.

Su labor como consignatario supone una ventaja: puede ver desde dentro el mercado ganadero y aplicarlo a su feedlot.

Hasta la fecha, con su trabajo logra mandar a faenar entre 80 y 100 animales semanalmente, lo que serían unos 16 a 18 mil kilos de carne.

Después de varios años dedicado a la compra y venta de hacienda, en 2025 decidió dar un paso hacia la producción propia. Recuperó nueve hectáreas que pertenecían a su padre, en Choele Choel, y comenzó a transformar un terreno cubierto de monte en un establecimiento ganadero de tres hectáreas. Con maquinaria y trabajo, acondicionó el predio y construyó seis corrales que hoy le permiten albergar hasta 600 animales. De esta manera, Emilio cuenta con ocho hectáreas productivas: tres de ellas las dedica al engorde y otras cinco a la alfalfa.

El engorde: su rol en el mercado bovino

Cada corral es capaz de almacenar 100 ejemplares y cuentan con comederos y bebederos. Estos últimos son suministrados por un sistema de bombeo. En lo que lleva de trabajo en etapa de engorde, despachó más de 800 animales de alrededor de 420 kg por cabeza (unas 336 toneladas aproximadamente) a General Roca y Luis Beltrán.

La elección de sus animales se basa en que tengan buena genética, que estén capados y que sean lo más livianos posible.

La alimentación representa uno de los principales componentes del proceso de engorde. Cada animal recibe diariamente una ración equivalente al 3% de su peso, compuesta por una mezcla de maíz y núcleo proteico. Sin embargo, antes de alcanzar esa dieta, los terneros deben atravesar un período de adaptación para evitar problemas digestivos.

El feedlot cuenta con ejemplares Angus y Heredord. En su etapa final, pueden llegar a pesar 420 kg.

«Lo que hago es abrirles los comederos y, a la vez, repartir rollos por el corral. En la primera semana comen rollo y un poco de maíz. Cuando veo que la bosta está cambiando, les corto los rollos y solamente comen la mezcla«, explica Garbers.

Costos de producción

El alimento es uno de los gastos más importantes que debe afrontar el establecimiento. Según los valores que maneja Garbers, alimentar a un animal representa unos $3.600 diarios. Si se toma como referencia un ciclo de engorde de 90 días, el costo asciende a $324.000 por cabeza.

En un escenario de ocupación completa, con 600 animales en los corrales, el desembolso total por alimentación llegaría a $194,4 millones durante esos tres meses, equivalentes a unos US$123.000 (se tomó un dólar a $1.580, correspondiente al tipo de cambio vendedor de Banco Nación al 17 de noviembre). La cifra no contempla otros gastos operativos, como personal, transporte y mantenimiento de las instalaciones.

Complementar la producción

El valor agregado del feedlot del consignatario son las cinco hectáreas de alfalfa que produce para alimentar a su ganado. Las semillas las compra en YPF Agro y el sistema de riego lo realiza por canales cercanos a su establecimiento. En lo que va del año, logró producir unos cuatro rollos por hectárea (un promedio de 100 rollos anuales) para darle a sus animales de engorde.

El Valle Medio tiene una ventaja por sobre otras áreas de producción ganadera. El río Negro y los canales permiten un buen sistema de riego. “Esta es de las mejores ubicaciones de la Patagonia y hasta de las mejores del país”, menciona.

El ciclo completo: la aspiración del martillero y el deseo por nuevos mercados

Propio de su personalidad, Emilio no se caracteriza por quedarse de brazos cruzados. Desde muy joven comprendió que los contactos se generan golpeando puertas. Esa motivación planea llevarla a otro nivel: dedicarse a la cría y recría, para realizar el ciclo completo.

«Mi idea es seguir adelante, tener vacas de cría, recriar mis propios terneros y hacer el ciclo completo. Poder engordar mi hacienda y, en un futuro, comprar más chacras y tener mi propia pastura», añade.

Por otra parte, el productor no descarta la idea de exportar su carne. Hasta septiembre de este año, los mercados marcaron un récord: superaron todo lo exportado en 2025, un dato que sin dudas es llamativo e incentiva a trabajadores de la carne a soñar con vender al exterior. «La calidad de carne que tenemos nosotros y el precio de carne es muy bueno para ellos», suma.

El establecimiento cuenta con luces que permiten trabajar de noche y controlar la hacienda.

Más allá de representar una nueva unidad de negocio, el feedlot también funciona como un respaldo para su trabajo como consignatario de hacienda. Tener animales propios le permite conocer desde adentro los desafíos que enfrenta un productor: la inversión inicial, los costos de alimentación, los tiempos de engorde y los riesgos que implica cada decisión.

Esa experiencia le aporta herramientas para asesorar a quienes confían en él a la hora de comprar o vender ganado. Así, Garbers combina las dos caras de una misma actividad: conoce el mercado desde la intermediación, pero también desde la producción, con el objetivo de seguir creciendo y completar, en un futuro, el ciclo ganadero.

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