Primavera inestable en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma: sube la temperatura, vuelve la lluvia y se suma el viento fuerte

Oficialmente empezó la primavera y el clima se presenta más inestable que nunca. Este miércoles se notará un marcado ascenso de la temperatura, aunque el ambiente cálido se combinará con la humedad, precipitaciones y un intenso viento que se instaló desde hace unos días y parece que se mantendrá hasta el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunas zonas de Neuquén y Río Negro estarán bajo alerta amarilla durante la jornada. A continuación, el detalle de las condiciones previstas para el Alto Valle, la Cordillera y la costa rionegrina (Viedma y sus alrededores).

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 24°C y una mínima nocturna de 10°C. Las probabilidades de precipitaciones son casi nulas, con un leve registro de entre el 0 y el 10% durante la mañana.

El gran protagonista de la jornada será el viento, con velocidades promedio de 41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 69 km/h, intensificándose hacia la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 24 °C. Cielo parcialmente nublado durante todo el día (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos de 32 a 41 km/h por la mañana (con ráfagas de 60 – 69 km/h), aumentan a 42 – 50 km/h por la tarde y disminuyen a 23 – 31 km/h por la noche; ráfagas de 70 a 78 km/h en la tarde y noche.

Mínima de 10 °C y máxima de 24 °C. Cielo parcialmente nublado durante todo el día (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos de 32 a 41 km/h por la mañana (con ráfagas de 60 – 69 km/h), aumentan a 42 – 50 km/h por la tarde y disminuyen a 23 – 31 km/h por la noche; ráfagas de 70 a 78 km/h en la tarde y noche. General Roca: Mínima de 10 °C y máxima de 24 °C. Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos constantes de 32 a 41 km/h a lo largo del día, con ráfagas de 60 a 69 km/h en la mañana y de 70 a 78 km/h por la tarde y la noche.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera rige una alerta meteorológica por precipitaciones y viento. Para el sector sur, que abarca Neuquén y Río Negro, se pronostican lluvias continuas durante toda la jornada, acompañadas por ráfagas intensas que alcanzarán los 80 km/h hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 3 °C y los 7 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 3 °C y máxima de 7 °C. Precipitaciones y lluvias moderadas a fuertes durante toda la jornada (70 – 100% prob. de precipitación). Vientos de 32 a 41 km/h por la mañana, 42 a 50 km/h por la tarde y 13 a 22 km/h por la noche, acompañados por ráfagas de 60 a 69 km/h en la mañana, 79 a 87 km/h en la tarde y 70 a 78 km/h en la noche.

Mínima de 3 °C y máxima de 7 °C. Precipitaciones y lluvias moderadas a fuertes durante toda la jornada (70 – 100% prob. de precipitación). Vientos de 32 a 41 km/h por la mañana, 42 a 50 km/h por la tarde y 13 a 22 km/h por la noche, acompañados por ráfagas de 60 a 69 km/h en la mañana, 79 a 87 km/h en la tarde y 70 a 78 km/h en la noche. San Carlos de Bariloche: Mínima de 3 °C y máxima de 7 °C. Precipitaciones constantes durante todo el día (70 – 100% prob. de precipitación). Vientos de 32 a 41 km/h durante la mañana y la tarde, aflojando a 7 – 12 km/h por la noche; ráfagas de 60 a 69 km/h en la mañana y de 70 a 78 km/h durante la tarde y la noche

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra de las zonas donde se registrarán vientos intensos. Se prevé una temperatura máxima de 22 °C y ráfagas que alcanzarán los 69 km/h. Además, el cielo estará nublado y no se descartan algunas precipitaciones aisladas.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: