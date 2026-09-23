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Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de Neuquén, Río Negro y los otros pasos a Chile hoy

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado este miércoles 23 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Keila Giles

Por Keila Giles

Paso fronterizo Pino Hachado.-

Paso fronterizo Pino Hachado.-

Este miércoles 23 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron la jornada con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente a los cruces ubicados al norte de la provincia neuquina, donde la presencia de hielo y nieve sobre la calzada llevó a Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para transitar.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 07:05 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 23 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 23/09/2026Horario de AtenciónObservaciones y Detalles Oficiales
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con extrema precaución08:00 a 19:00 hsTransitable para todo tipo de vehículos. Calzada mojada, baja adherencia, pronóstico de lluvias intensas y nevadas en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas. Personal y equipos operando en la traza.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsTramo de ripio afectado por barro, lluvias fuertes e instabilidad. Uso/portación obligatoria de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsHabilitado para vehículos menores y 4×4. Tramo con barro y escarcha en sectores de sombra. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores barro e intensas lluvias. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso turístico/lacustre operativo con normalidad, sujeto a las condiciones del tiempo y navegabilidad en lagos.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 23 de septiembre

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda por precipitaciones recientes y nieve acumulada en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia por heladas aisladas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catán LilNacionalTransitable con precauciónSectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas. Precaución por presencia de animales sueltos.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda y ráfagas de viento leve a moderado. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con precauciónTramos de ripio con barro y sectores poceados en obras de pavimentación. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro y serrucho. Uso recomendado para vehículos 4×4 o de tracción alta. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónHabilitado. Calzada despejada con lluvias y viento en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precauciónHabilitado en horario operativo. Viento fuerte y nieve en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónBaches en calzada y banquinas inestables por acumulación de barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTraza de ripio con barro y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio con barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado intenso y desvíos por obras en ejecución. Calzada húmeda por sectores.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación de nieve e hielo sobre la calzada. Operaciones de equipos viales en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónSectores con acumulados de hielo y barro. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo en obras de pavimentación con desvíos. Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio deteriorado por serrucho y barro. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Pino Hachado

Río Negro

Este miércoles 23 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron la jornada con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente a los cruces ubicados al norte de la provincia neuquina, donde la presencia de hielo y nieve sobre la calzada llevó a Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para transitar.

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