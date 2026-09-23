Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de Neuquén, Río Negro y los otros pasos a Chile hoy
Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado este miércoles 23 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Este miércoles 23 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron la jornada con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente a los cruces ubicados al norte de la provincia neuquina, donde la presencia de hielo y nieve sobre la calzada llevó a Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para transitar.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 07:05 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 23 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 23/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Detalles Oficiales
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO con extrema precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Transitable para todo tipo de vehículos. Calzada mojada, baja adherencia, pronóstico de lluvias intensas y nevadas en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas. Personal y equipos operando en la traza.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio afectado por barro, lluvias fuertes e instabilidad. Uso/portación obligatoria de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Habilitado para vehículos menores y 4×4. Tramo con barro y escarcha en sectores de sombra. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores barro e intensas lluvias. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso turístico/lacustre operativo con normalidad, sujeto a las condiciones del tiempo y navegabilidad en lagos.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 23 de septiembre
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda por precipitaciones recientes y nieve acumulada en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia por heladas aisladas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catán Lil
|Nacional
|Transitable con precaución
|Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas. Precaución por presencia de animales sueltos.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda y ráfagas de viento leve a moderado. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Tramos de ripio con barro y sectores poceados en obras de pavimentación. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro y serrucho. Uso recomendado para vehículos 4×4 o de tracción alta. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Habilitado. Calzada despejada con lluvias y viento en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución
|Habilitado en horario operativo. Viento fuerte y nieve en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Baches en calzada y banquinas inestables por acumulación de barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Traza de ripio con barro y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio con barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso y desvíos por obras en ejecución. Calzada húmeda por sectores.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación de nieve e hielo sobre la calzada. Operaciones de equipos viales en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Sectores con acumulados de hielo y barro. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo en obras de pavimentación con desvíos. Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio deteriorado por serrucho y barro. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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