«Una historia escrita en el agua”: el documental que recorre 50 años de la Regata del Río Negro, se podrá ver hoy en el Festival Audiovisual de Bariloche

El estreno del documental "Una historia escrita en el agua" se realizó en noviembre del año pasado en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. Hoy se podrá ver en Bariloche. (Foto/Pablo Leguizamon)

Durante 50 años, el río Negro fue mucho más que el escenario de una competencia deportiva para convertirse con el paso del tiempo, en testigo de una historia de esfuerzo, pasión y resistencia. Cada verano, sus aguas vuelven a ser protagonistas de una hazaña única: la Regata Internacional del Río Negro, considerada la competencia de canotaje más larga del mundo.

El documental “Una historia escrita en el agua”, con producción general del diario Río Negro, recorre la memoria colectiva de una prueba única y se sumerge en la mística de una competencia que trascendió el deporte para convertirse en parte de la identidad de la región. La película, dirigida por Roberto Etchegoyenberri, será exhibida hoy dentro del programa oficial del Festival Audiovisual de Bariloche, que comenzó el lunes y se extenderá hasta el próximo domingo.

La proyección está pautada a partir de las 17:30 en la Biblioteca Sarmiento ubicada en el Centro Cívico. Las entradas son gratuitas y se entregarán 30 minutos antes del comienzo en la boletería de la sala. El festival audiovisual más importante de la Patagonia, que está transitando su 14° edición, cuenta con un programa de 97 trabajos audiovisuales, todos con entrada gratuita.

A través de los testimonios de remeros que hicieron historia, organizadores y familiares, el documental “Una historia escrita en el agua” reconstruye cinco décadas de triunfos, sacrificios, anécdotas y desafíos, con el río como hilo conductor. Producido por el diario Río Negro, la película se rodó entre noviembre del 2024 y febrero del 2025, en escenarios naturales que van desde Neuquén hasta la comarca Viedma-Patagones, pasando por todas las ciudades costeras por dónde año a año pasa la Regata del Río Negro.

En diciembre del año pasado, el trabajo audiovisual que celebra los 50 años de la Regata, fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y también recibió una distinción por parte del Concejo Deliberante de Choele Choel, que declaró al film “de interés cultural, histórico y deportivo”.

La película fue estrenada en noviembre del 2025 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma; fue proyectada en diciembre en el Auditorio del diario Río Negro en General Roca; y en enero del 2026 fue presentada en el MNBA de Neuquén, en el Cine Teatro de Choele Choel y también en General Conesa.

Luego de la puesta de hoy en Bariloche, el documental se exhibirá en la ceremonia inaugural del Mundial de Canotaje de maratón que se disputará por primera vez en Latinoamérica y que tendrá como sede a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, entre el 19 y el 26 de octubre. Después de la proyección en el Mundial, el documental quedará abierto a todo público y se podrá ver por el canal de youtube del diario Río Negro.

El documental, dirigido y editado por Roberto Etchegoyenberri, con guión de Ezequiel Epifanio y música original de Marcos Joubert, no pretende condensar toda la historia de la Regata en 72 minutos, que es lo que dura la pieza, sino que la intención es mostrar los matices que hacen diferente a esta prueba. Los pilares básicos sobre los que está elaborado el documental son el río Negro, único y colosal, la Regata, como símbolo de deportividad y camaradería, y los palistas, que son el alma de la competencia.