El plan del Banco Central para «remonetizar» la economía: piso al dólar y la compra de reservas

El Banco Central (BCRA) ha delineado su estrategia para la acumulación de reservas internacionales a partir de 2026, un paso clave en la «remonetización» de la economía. El vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, expuso ante inversores internacionales que las compras de divisas se realizarán únicamente cuando el tipo de cambio mayorista se ubique cerca del piso de la banda de flotación oficial.

La hoja de ruta del BCRA, presentada por Werning en Washington a mediados de octubre y publicada esta semana, describe un plan de tres etapas. Tras una fase de estabilización económica en 2024 y una de transición para 2025, el organismo proyecta que 2026 marcará el inicio de la remonetización, impulsada por la compra de reservas no esterilizadas y una mayor demanda de pesos.

Según explicó Werning, el Banco Central «no tiene apuro» en recomponer sus reservas y su estrategia actual se basó en priorizar la estabilidad nominal y la moderación de la emisión monetaria. El objetivo inmediato no fue aumentar tenencias, sino preparar el terreno para la remonetización en un contexto cambiario más favorable.

Una a una las fases del plan del BCRA: refinanciamiento, dólar y más

Werning detalló que la primera fase del programa, durante 2024, se centró en cortar el financiamiento monetario al Tesoro y eliminar el exceso de pesos heredado. Esto permitió reducir la inflación a un ritmo acelerado y normalizar los precios relativos.

Para 2025, la transición busca adaptar la política monetaria a la apertura cambiaria y la liberalización financiera, incluyendo la liberación de controles de capital y la adopción de un esquema de flotación entre bandas.

El vicepresidente del BCRA destacó que, si bien las expectativas de inflación se mantuvieron ancladas, la demanda de dinero cayó, lo que llevó a una política monetaria contractiva y al aumento de encajes bancarios. Sin embargo, aseguró que a partir de 2026, con la estabilización avanzada y un sistema financiero más profundo, se anticipa un crecimiento genuino de la demanda de pesos.

Mientras el BCRA delineó su plan, el Ministerio de Economía también analiza escenarios para que el Tesoro Nacional retome la compra de divisas. Fuentes del equipo económico señalaron que el Tesoro planea intervenir cuando el dólar se ubique en la zona más baja del corredor cambiario, utilizando recursos propios y sin recurrir a financiamiento externo, con el propósito de fortalecer su posición financiera.

La recomposición de reservas desde 2026 se presenta como un componente central del programa de estabilización, fundamental para la credibilidad de la política monetaria y la reducción de la brecha cambiaria. Werning subrayó la necesidad de una estrecha coordinación con el Tesoro, manteniendo la disciplina del gasto fiscal.

La presentación del Banco Central ante los inversores buscó transmitir previsibilidad y confianza, destacando que la entidad proyecta comprar reservas internacionales recién cuando el contexto lo permita, en un marco de estabilidad de precios y de normalización de los flujos externos, con el fin de fortalecer la posición del país.