En medio de la calma cambiaria, qué se sabe del bono de Bessent y cómo fue test de la deuda post-electoral

El Gobierno diseñó un instrumento de deuda «a medida» y con cláusulas reservadas para que el Tesoro de los Estados Unidos invierta los pesos que adquirió antes de las elecciones, en un programa que buscó controlar el precio del dólar dentro de la banda de flotación.

El título, cuyas características (plazo, monto y tasa) se desconocen, está depositado en el Banco Central (BCRA) y no fue anunciado de manera oficial. Según los analistas, el instrumento sería una Letra de Liquidez (Leliq).

La posición de Scott Bessent y el riesgo latente

Diferentes estudios privados detectaron un aumento en el stock de bonos en pesos depositados en el Banco Central. Un informe de la consultora F2 señaló que los pasivos remunerados en moneda local en el ítem “Otros” registraron un incremento equivalente a unos US$ 2.421 millones desde el inicio de la intervención del Tesoro estadounidense hasta el 27 de octubre.

Según la firma, esta situación indicaría que el inversor Scott Bessent «no habría revertido su posición ‘larga’ en el peso argentino», manteniendo intacto el potencial de una futura y fuerte demanda de divisas.

“Toda la demanda que vimos poselecciones probablemente haya sido local y resta saber si incluyó o no al Tesoro nacional”, analizó F2, en referencia al repunte del tipo de cambio que volvió a la zona de $ 1.500.

Ante las críticas internas en Estados Unidos por la ayuda a la Argentina, Bessent defendió la operación argumentando que “no le generará pérdidas al contribuyente de los Estados Unidos”. No obstante, el éxito financiero de este movimiento dependerá del rendimiento en pesos que generen estas letras y de la posterior evolución del tipo de cambio, es decir, de la posibilidad de reconvertir esos pesos a dólares a una tasa favorable.

Al momento, ni el Banco Central ni el Ministerio de Economía han dado información al respecto, pese a las consultas de este medio.

Calma en el mercado cambiario este miércoles

La cotización del dólar oficial se ubicó en $ 1.410 para la compra y $ 1.460 para la venta, un retroceso de $ 35 respecto al cierre del martes.

El mayorista cedió a $ 1.427 y $ 1.436. El promedio en bancos para minoristas fue de $ 1.410 y $ 1.450. Mientras, el dólar MEP quedó en $ 1.467 y el Contado con Liquidación (CCL) en $ 1.486.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $ 1.430 y $ 1.460. En Córdoba, el precio del paralelo se ubicó en $ 1.475.

En otro orden, las acciones y bonos continuaron su rally alcista por tercer día consecutivo. El MERVAL avanzó el 5,5%, mientras que los ADRs en Nueva York también mostraron ganancias; la acción de Edenos, por ejemplo, exhibió un avance del 11,9%.

Los bonos de la deuda pública se sumaron al buen clima con avances promedios del 0,5%. El Riesgo País cayó a 647 puntos y comienza a acercarse a la zona que permitiría al país refinanciar su deuda.

Desde el Banco Central dejaron trascender hoy que durante 2026 se darán las condiciones para la compra de reservas. La autoridad monetaria entiende que, pasado el período electoral, aumentará la demanda de pesos, lo cual permitirá monetizar la economía sin que exista impacto en la inflación.

El test de la deuda post-electoral

En el primer test poselectoral, el Gobierno refinanció $ 6,8 billones de los $ 11,5 billones que vencían, con lo cual liberó pesos por $ 4,7 billones. Esto significa una tasa de refinanciación (rollover) del 57%. La oferta de nuevos títulos fue de $ 7,8 billones, por debajo del monto que vencía.

La tasa que pagó el Ministerio de Economía por la letra más corta, con vencimiento a un mes, fue del 3,09%. Para el vencimiento a enero pagó 2,9%; a abril, 2,68%; y a octubre y abril de 2027, el 2,55%.

Las ofertas de Dólar Linked con vencimiento al 28 de noviembre y al 30 de enero de 2026 fueron declaradas desiertas.

Analistas destacaron que la licitación deja más liquidez en el mercado y una baja de tasas, un escenario favorecido por un clima más distendido luego del acto electoral.

Ahora, la clave es monitorear la decisión del Gobierno con los “pesos que soltó” o si asume el riesgo de una presión sobre el tipo de cambio.