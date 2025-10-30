Javier Milei confirmó que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos visitará Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el acuerdo con Argentina y señaló que empezó a dar frutos para la administración norteamericana. Además se refirió al triunfo del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, la administración de Donald Trump y criticó a dos senadoras. El presidente argentino agradeció «su apoyo incondicional» y adelantó que el funcionario visitará el país.

El agradecimiento de Javier Milei a Scott Bessent

El presidente Javier Milei agradeció lo expresado por el funcionario de Estados Unidos, que habló del acuerdo con Argentina y de la victoria de La Libertad Avanza el domingo pasado. «Gracias, secretario, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se manifestó con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento”, escribió el mandatario argentino.

Y añadió: “Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio. Me alegra saber que pronto volverá a visitar la

Thank you, Secretary Bessent @SecScottBessent , for your warm words and unwavering support. The people of Argentina have spoken decisively in favor of economic freedom and prosperity, and we are grateful for this recognition. We look forward to continuing our work together,… https://t.co/76aSRapA3Z — Javier Milei (@JMilei) October 30, 2025

Scott Bessent dijo que el acuerdo con Argentina genera ganancias

“Me complace informarles que el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense”, señaló Bessent a través de una publicación en la red social X.

Según anticipó en el comunicado, el país norteamericano tiene previsto activar mecanismos de apoyo a partir del 2026. Entre los objetivos se mencionó facilitar la exportación de cosechas estadounidenses destinados a mercados sudamericanos, entre los que se incluye el argentino.

Por otro lado, desde el medio Infobae se marcó que desde el lunes cobraron fuerza las versiones sobre la posible venta de pesos por parte de Bessent. Esto a partir que el dólar mayorista inició la jornada con una baja de $1.330 y luego incrementó hasta $1.435. Por ahora, no hay una confirmación de estas operaciones.

Scott Bessent criticó a los demócratas y habló del triunfo de Javier Milei

Bessent también dirigió un mensaje hacia las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar. Sostuvo que no lograron “frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina”. Señaló que el triunfo de Javier Milei fue por «abrumadora mayoría, con los miembros más pobres de la sociedad votando por la libertad económica, una idea particularmente anatema para la senadora Warren, la peronista estadounidense residente en el Senado”.

Por otra parte, apuntó contra el Congreso demócrata. “No lograron reabrir el gobierno, impidiendo los esfuerzos de nuestra Administración para brindar ayuda a los agricultores estadounidenses”, agregó.

Bessent también incluyó una referencia al presidente Donald Trump. Destacó que está en Asia «demostrando lo que significa un liderazgo estadounidense exitoso”, y anticipó que el encuentro con el mandatario chino Xi Jinping traería “una victoria rotunda para nuestros grandes agricultores”.

Por último, hizo una advertencia a las senadoras. “Si deciden seguir contribuyendo a su legado de fracaso votando a favor de mantener el gobierno cerrado durante las próximas vacaciones de Acción de Gracias, ambos deberían avergonzarse”.