Nación aprobó aumentos en las tarifas de luz y gas: cuáles son los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde agosto 2026

Julio llega a su fin y el Gobierno nacional ya confirmó, mediante la publicación en el Boletín Oficial, que agosto comenzará con nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida se hace efectiva a partir de este 1 de agosto, en el marco del proceso de actualización que lleva adelante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

Nuevos cuadros tarifarios que regirán desde agosto en luz

Los cuadros tarifarios de los servicios energéticos brindados por las empresas Edenor y Edesur se fijaron en las resoluciones 375/2026 y 374/2026 del ENReGE.

De acuerdo a lo establecido, los usuarios de Edener verán en sus tarifas un incremento del 1,78% y se hará según la suba en el concepto de Costo Propio de Distribución (CDP). Por su parte, quienes se encuentren bajo el área de cobertura de Edesur, sufrirán una suba del 1,71%.

El Gobierno recordó que de igual manera se mantiene vigente los subsidios, según el nivel de ingresos del grupo familiar y de consumo.

La medida alcanza a usuarios residenciales con y sin subsidio, clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Las disposiciones también incluyen la aprobación del Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio, que a partir del 1 de agosto será de $69,394 para Edenor y de $63,540 para Edesur. Además, se establecen las tarifas aplicables al sistema de medición autoadministrada, junto con los montos del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS).

Las resoluciones disponen que ambas empresas deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en al menos dos diarios de mayor circulación en su área de concesión dentro de los cinco días corridos posteriores a la notificación de la medida.

Nueva suba en el gas

Por otra parte, el Ejecutivo también autorizó una nueva suba en las tarifas de gas. Según lo dispuesto en la Resolución, las facturas emitidas por ambas empresas deberán incluir el Precio Anual Uniforme (PAU) y, de ser aplicable, las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El documento resalta que para usuarios residenciales sin subsidios energéticos focalizados, los cargos fijos mensuales y cargos variables por m³ de consumo se segmentan por subzonas y escalas de consumo.

Cabe recordar que en el AMBA, hay dos empresas que se encargan de administrar el suministro de gas: Metrogas y Naturgy BAN.

Con respecto al primer caso, para la categoría R1 (consumos de hasta 1.000 m³ anuales), el cargo fijo en Capital Federal es de $4.350,12 y el variable de $155,74 por m³, mientras que en Buenos Aires se ubica en $5.023,67 y $157,32 por m³, respectivamente. A partir de allí, los valores aumentan progresivamente según la escala y categoría, alcanzando hasta $103.928,59 de cargo fijo y $146,28 por m³ para grandes demandas.

Para el caso de entidades de bien público y clubes de barrio y de pueblo, se aplica una estructura tarifaria diferenciada conforme a la normativa vigente. Estos usuarios acceden a cargos variables y fijos menores con valores, por ejemplo, de $23.039,79 y $23.031,87 de cargo fijo, y $155,74 y $157,32 por m³ de consumo para los primeros escalones en Capital Federal y Buenos Aires respectivamente.

En el caso de los usuarios residenciales de Naturgy BAN, el cargo fijo mensual arranca en $4.350,12 para la categoría más baja, escala a $12.896,90 en los segmentos intermedios y alcanza los $103.928,59 en los de mayor consumo. Por su parte, el cargo variable se fijó en $208,66 por metro cúbico (m³), valor que disminuye a $203,88 al aplicar la deducción por diferencias diarias acumuladas (-$4,78). A esto se suman el costo de gas retenido ($8,72) y el de transporte ($100,48 por m³). Para la provincia de Buenos Aires los valores son similares, con un cargo fijo inicial de $5.023,67 y el mismo esquema en el componente variable.

El cuadro tarifario también detalla valores más bajos para entidades de bien público y clubes de barrio o pueblo, diferenciados según subzona y escala de consumo. Los cargos fijos parten de $1.782,38 y alcanzan los $19.086,21, mientras que el cargo variable va desde los $148,96 hasta los $195,02 en los tramos de mayor consumo.

Con información de Infobae