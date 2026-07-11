El riesgo país cayó a su nivel más bajo: las tres claves detrás del mínimo de la gestión de Javier Milei

La economía argentina cerró la semana con un gran dato financiero: en una jornada marcada por el feriado cambiario local, el Riego País cayó a 402 puntos básicos y de esta manera registró el valor más bajo en lo que va de la presidencia de Javier Milei.

El indicador quedó a un paso de perforar el piso de los 400 puntos, un nivel que según los analistas, no se alcanzaba desde marzo de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Esta última baja diaria fue del 0,5%, lo que le permitió al indicador acumular un descenso del 5,6% en lo que va de julio y consolidar una fuerte caída del 29,6% en todo el transcurso de 2026.

Las claves detrás del mínimo de la gestión de Javier Milei

Los economistas señalan que este optimismo del mercado, reflejado en el rally de los bonos soberanos y el festejo de las acciones argentinas en Wall Street, se explica principalmente por tres razones clave:

El impacto del Programa Financiero 2026–2027

Para los analistas, la principal razón por la que bajó el Riesgo País fue la excelente recepción que tuvo el plan económico del Gobierno en el mercado financiero. La presentación de esta «hoja de ruta» les dio tranquilidad y previsibilidad a los inversores.

Al quedar claro cómo el Ejecutivo pagará sus deudas futuras, se alejaron los miedos a una crisis financiera y se generó una ola de compras de activos argentinos que los analistas consideran sorprendente para lo que se esperaba hace apenas un mes. Pago a los bonistas y respaldo financiero

El Gobierno inició el pago de vencimientos de deuda por USD 4.300 millones a los bonistas privados, correspondientes a los títulos reestructurados en 2020. Pese a la interrupción por el feriado del 9 de julio, el pago se liquidó de manera coordinada en dos tramos y terminará de acreditarse de forma definitiva el próximo 13 de julio. El cumplimiento sepultó las dudas sobre la capacidad de pago del Banco Central. Suba histórica de bonos y acciones bancarias

La caída del Riesgo País es el resultado directo del aumento en el precio de los bonos públicos argentinos. Los títulos en dólares subieron en general, destacándose el AL29D (un 1,2% más) y el GD30D (un 0,8% más). Al mismo tiempo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (Wall Street) tuvieron un crecimiento excepcional liderado por los bancos, que reflejan directamente la confianza en la economía: BBVA subió un 9,1%, Galicia un 8,8% y Supervielle un 6,4%. A nivel local, la Bolsa argentina (índice Merval) acompañó esta tendencia con una suba del 2,4%, impulsada también por las acciones de los bancos en el país (BBVA +7,6% y Galicia +6%).

Lo paradójico de todo esto es que la baja se dio en un contexto atípico. Al ser día no laborable en Argentina, no hubo clearing bancario ni operaciones de contado inmediato o cauciones, esto limitó la actividad bursátil a transacciones de títulos privados y públicos a plazo de 24 horas. El mercado de cambios oficial tampoco funcionó, de manera que quedó únicamente activa la plaza informal del dólar blue que se mantuvo en $1490 para la compra y $1510 para la venta.

Si esta tendencia a la baja se consolida y el riesgo país perfora el piso de los 400 puntos, la Argentina tendrá una oportunidad ideal para volver a pedir créditos internacionales. Esto le permitirá al Gobierno refinanciar sus deudas con intereses mucho más bajos, acceder a más financiamiento y darle mayor flexibilidad al plan económico de los próximos años.

Con información de Noticias Argentinas