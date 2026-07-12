Así es la casa del Dibu Martínez en Birmingham: diseño moderno, pileta climatizada y mucha luz natural

Mientras se consolidaba como una de las grandes figuras del fútbol mundial con la camiseta del Aston Villa y de la Selección argentina, Emiliano «Dibu» Martínez también construyó un hogar que refleja otra de sus prioridades: la vida en familia. Su casa en Birmingham, Inglaterra, se destaca por una arquitectura contemporánea, ambientes amplios y una decoración donde cada detalle fue cuidadosamente pensado.

Lejos de los excesos, la vivienda apuesta por una estética elegante y funcional, con materiales nobles, grandes superficies vidriadas y espacios diseñados para disfrutar tanto del descanso como del entrenamiento. Gran parte del proyecto lleva la impronta de Mandinha Martínez, esposa del arquero y diseñadora de interiores, quien estuvo a cargo de la remodelación y ambientación de la propiedad.

Una casa donde la luz natural es protagonista

Uno de los sectores que más llama la atención es el living principal. El ambiente se organiza alrededor de un techo vidriado con forma de cúpula, que funciona como un gran tragaluz y permite que la iluminación natural invada el espacio durante todo el día.

A esto se suman grandes ventanales de piso a techo, que generan una conexión permanente con el exterior y potencian la sensación de amplitud. La arquitectura apuesta por una estética limpia, donde predominan las líneas simples y la luminosidad.

La decoración acompaña ese concepto con una paleta de tonos neutros, especialmente grises, blancos y detalles en verde, combinados con pisos de madera, una gran alfombra y un amplio sofá en forma de L. En el ingreso, una llamativa araña de diseño aporta un toque de sofisticación sin romper el equilibrio visual del ambiente.

Piedra, madera y espacios integrados

La cocina y el comedor continúan la misma línea contemporánea. Allí predominan los revestimientos de piedra natural, muebles de líneas modernas y una mesa de madera clara que aporta calidez.

La integración de los ambientes responde a una tendencia cada vez más presente en las viviendas actuales: espacios abiertos que favorecen la circulación, la convivencia cotidiana y el ingreso de luz natural. Incluso una chimenea contemporánea ayuda a delimitar sectores sin perder continuidad visual.

La pileta climatizada, el corazón de la casa

Si hay un espacio que distingue la residencia es la pileta climatizada cubierta. Pensada tanto para el entrenamiento del arquero como para el disfrute familiar, se convirtió en uno de los rincones más fotografiados del hogar.

El área está rodeada de amplios ventanales y cuenta con una zona de descanso, permitiendo utilizarla durante todo el año, independientemente del clima inglés. Para un deportista de alto rendimiento, este espacio representa mucho más que un lujo: forma parte de su rutina física diaria.

Gimnasio y espacios pensados para la vida cotidiana

La vivienda también incorpora un gimnasio completamente equipado, donde Martínez realiza parte de su preparación física cuando no entrena con su club.

En el exterior, un amplio jardín con césped natural y una gran parrilla completan una propuesta orientada a la vida al aire libre y a las reuniones familiares, una costumbre que el arquero mantiene incluso viviendo en Inglaterra.

El sello de Mandinha en cada ambiente

Buena parte de la identidad de la casa responde al trabajo de Mandinha Martínez, quien desarrolló una carrera vinculada al diseño de interiores y posee su propia firma dedicada a la decoración.

Su estilo privilegia la funcionalidad, los materiales nobles y una estética atemporal basada en colores neutros, muebles de diseño y ambientes cálidos. Esa mirada se replica tanto en los dormitorios como en los espacios destinados a los hijos de la pareja, donde la comodidad y la seguridad conviven con una decoración cuidada.

Más allá de su valor inmobiliario, la residencia refleja una tendencia cada vez más presente en la arquitectura contemporánea: casas concebidas como refugios familiares, donde el diseño prioriza la luz natural, la conexión con el exterior, la comodidad y espacios específicos para el bienestar y la actividad física.

Con información de medios