Bandas más flexibles, dólar en alza y riesgo país en baja: la primera señal del mercado

El dólar subió a $ 1.500 y el riesgo país cayó por debajo de los 600 puntos, como primera reacción del mercado al anuncio de la flexibilización de las bandas cambiarias y del plan de compras de reservas. Estos movimientos son compatibles con la percepción de un alza en el valor del dólar por la presión adicional que ejercerán el Tesoro Nacional y el Banco Central cuando salgan a comprar reservas en el mercado de cambios.

La reacción del mercado al giro cambiario

“Algunos operadores interpretaron inicialmente que el tipo de cambio podría ajustarse al alza de forma inmediata, a pesar de que las implementaciones están previstas recién a partir de enero de 2026”, advirtieron desde ABC Mercados tras la rueda de este martes.

Por su parte, el indicador de riesgo soberano bajó a 561 puntos, lo que permite inferir que, al menos de entrada, los inversores avalan la estrategia para sumar reservas al Banco Central.

«Acumular reservas era algo que pedía todo el mundo«, resaltó el economista, Daniel Artana. En tanto, desde la consultora Analytica, destacaron que las medidas anunciadas “eran un giro necesario”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a cruzar a quienes reclamaban que estas medidas debían haberse tomado tiempo atrás. “Lo pudimos hacer ahora porque no forzamos la situación antes”, señaló en tono de queja el jefe del Palacio de Hacienda.

“Resulta que ahora dicen ‘nosotros lo decíamos’ (por la ampliación de la banda de flotación), pero es un grosero error”, enfatizó el ministro.

Caputo explicó que en la previa a la elección no era posible encarar este camino porque la economía estaba sufriendo “un colapso de la demanda de dinero”, o sea que la gente se “sacaba los pesos de encima y se refugiaba en el dólar”.

Para el ministro, sin riesgo político están dadas las condiciones para iniciar este proceso sin que implique un alza adicional del precio del dólar y aumento de la inflación.

La apertura de la ronda cambiaria estuvo marcada por la decisión del Banco Nación de subir los precios en su pizarra a $ 1.430 para la compra y $ 1.480 para la venta.

Enseguida, la señal se transmitió al resto de las cotizaciones y el “blue” saltó a $ 1.480 y $ 1.500 para ambas puntas. Con la misma tónica, el MEP subió a $ 1.504 y el Contado con Liquidación a $ 1.532. El mayorista quedó en $ 1.445 y $ 1.455.

Si bien estos fueron los primeros movimientos, el precio de la divisa en los próximos meses estará determinado por la instrumentación de las medidas, especialmente la compra de dólares.

Caputo afirmó que desde enero el Tesoro Nacional recuperará financiamiento y eso le permitirá al Banco Central comprar dólares y acumularlos porque no será necesario aplicarlo al pago de la deuda.

En principio, y por los volúmenes actuales, se comprarían vía mercado entre U$S 20 y U$S 30 millones diarios (5% del volumen total) que se incrementará en forma sustantiva, por ejemplo, en período de liquidación de la cosecha gruesa.

Pago de enero

Caputo afirmó que “el pago del vencimiento de enero no es un problema” y enumeró las opciones que tiene para afrontarlo. Por un lado, mencionó que el Tesoro ya compró unos U$S 900 millones, que se suman a los U$S 1.000 millones de la colocación de la semana pasada.

Recordó la oferta de bancos internacionales de un préstamo por U$S 7.000 millones, al tiempo que no descartó que el mismo 9 de enero una parte del vencimiento se refinancie. Por otro lado, dejó flotando la posibilidad de explorar un canje de deuda, ya que, según su interpretación, los actuales bonos que cotizan en el mercado tienen un diseño poco atractivo para los inversores, lo cual explica que no se profundice la baja del riesgo país.

En caso de poder realizar ese swap de títulos, estimó que el spread sobre los bonos de Estados Unidos puede caer por debajo de los 500 puntos.

Noviembre con superávit

Otro dato positivo para los mercados es la consolidación del rumbo económico con superávit fiscal. El Ministerio de Economía informó este martes que en noviembre tuvo un superávit primario de $ 599.958 millones. Este resultado se alcanzó con un superávit primario de $2.128.009 millones, que se redujo luego del de intereses de deuda pública por $1.528.056 millones.

De esta forma, el sector público acumuló en once meses de 2025 un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PIB, con saldo primario de 1,7% del PIB. El resultado acumulado es relevante, porque diciembre es un mes deficitario y de esta forma el Gobierno se acercaría a la meta de superávit primario de 1,6% que se comprometió con el FMI.

El gobierno de Javier Milei basa todo su programa económico en lograr que los ingresos del Estado sean superiores a los gastos, lo cual garantiza que no debe emitir pesos o más deuda para cubrir con sus obligaciones.

“El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que “el orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política”.

Según precisó Economía, los ingresos totales del sector público en noviembre alcanzaron los $11.402.650 millones (+18,7% nominal interanual). IARAF calculó que esto representa una baja real de 10%.

Economía advirtió que “la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025”.

Durante noviembre, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $9.274.641 millones (12,7% i.a.), que representa una baja real de 14%.

Corresponsalía Buenos Aires