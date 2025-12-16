El riesgo país perforó los 580 puntos por el anuncio del nuevo dólar: Wall Street opera con cautela

El riesgo país registró una caída que va en línea con la expectativa oficial, tras el anuncio del nuevo esquema de bandas cambiarias para 2026. (Foto: gentileza)

La primera rueda financiera tras los anuncios del Gobierno nacional sobre el esquema cambiario 2026 muestra una reacción mixta, pero con una señal contundente de confianza en la deuda soberana. Mientras el riesgo país continúa su senda bajista, las acciones argentinas en Wall Street (ADRs) operan mayoritariamente en terreno negativo, en una jornada de corrección y toma de ganancias.

Según datos de Rava Bursátil, el índice S&P Merval en la plaza local se desacopla del norte y sube un 0,70%, ubicándose en los 3.034.186 puntos.

El dato del día: Riesgo País en 573

El termómetro financiero que más mira el equipo de Luis Caputo sigue dando buenas noticias. El riesgo país cae 8 unidades (-1,38%) y se ubica en los 573 puntos básicos al mediodía de este martes.

Este nivel es crítico para el plan oficial: el Gobierno necesita que este indicador siga bajando para acercarse a la zona de acceso a los mercados internacionales de crédito, fundamental para refinanciar vencimientos en 2026 sin depender exclusivamente del superávit comercial.

El contexto del día clave: fin del dólar fijo al 1%

El movimiento de hoy responde a la «digestión» del mercado sobre el nuevo plan monetario. El Gobierno confirmó que a partir de enero se termina el crawling peg fijo del 1% mensual.

Desde 2026, el techo de la banda cambiaria se ajustará al ritmo de la inflación del mes anterior (arrancando con un 2,5% en enero). Además, el Banco Central anunció una meta de acumulación de reservas de hasta US$ 17.000 millones, inyectando pesos que espera sean absorbidos por una mayor demanda de dinero.

Wall Street: corrección en los ADRs

A diferencia de los bonos, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York muestran cautela. La pantalla de Rava Bursátil exhibe mayoría de números rojos al mediodía, con el sector energético y bancario liderando las bajas leves.

Las cinco que más bajan:

Corporación América : -1,34%

: -1,34% TGS (Transportadora Gas del Sur): -1,17%

(Transportadora Gas del Sur): -1,17% Cresud : -1,15%

: -1,15% Tenaris : -1,09%

: -1,09% YPF: -1,03%

Las que suben (a contramano de la tendencia):