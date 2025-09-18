Eliminan topes para el ingreso de dólares del exterior: profesionales argentinos podrán recibir pagos sin restricciones

El Gobierno nacional anunció este jueves la liberación de las restricciones para el ingreso de dólares provenientes de servicios profesionales prestados al exterior, eliminando el límite anual de US$36.000 que regía hasta ahora. La medida comenzará a aplicarse mañana, viernes 19 de septiembre.

A través de la comunicación A 8330, publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estableció «dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000, habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto».

Además, el BCRA indicó que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por aquellas operaciones realizadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior en cuentas en moneda extranjera. Esto no incluye los cargos que puedan corresponder a los servicios prestados por entidades del exterior intervinientes en la transferencia, los cuales deberán estar debidamente documentados y trasladarse al cliente solo al costo.

El límite anterior había sido elevado en diciembre pasado de US$24.000 a US$36.000 anuales, pero con esta medida queda totalmente eliminado.

Argentina acelera exportaciones de servicios: crecieron 15,5% en 2024 y superan los US$8.900 millones

El cambio se produce en un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento. En 2024, Argentina exportó US$8.927 millones en este rubro, lo que representa un aumento del 15,5% respecto de 2023 y duplica el promedio del ritmo de expansión de las exportaciones mundiales.

Desde Argencon, entidad que nuclea a las empresas de servicios del país, señalaron que “las medidas económicas con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas han generado un impacto positivo en las perspectivas de negocio, siendo la salida del cepo la expectativa más relevante para fortalecer los negocios del sector”.

Con esta decisión, el Gobierno busca impulsar la competitividad de los profesionales argentinos en el mercado global, garantizando además mayor libertad y menores costos financieros en la liquidación de sus ingresos en moneda extranjera.

Con información de Noticias Argentinas