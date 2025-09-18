El mercado cada vez cree menos: El riesgo país perforó los 1.400 puntos y el dólar MEP cerró en $1.539

En una semana de las semanas más complejas para el gobierno, los traspies políticos y los malos indicadores económicos parecen abarrotarse como pocas veces antes desde que Javier Milei es presidente. En ese marco, el indicador de riesgo país y la cotización del dólar son simples cajas de resonancia con un mensaje claro: el mercado ya no cree en la viabilidad del programa económico.

A la derrota legislativa del miércoles en Diputados con el rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y la Ley de financiamiento universitario, se sumó este jueves la estrepitosa derrota en el Senado con el rechazo al veto de la Ley de reparto de ATN. Ambas derrotas son un claro síntoma del agotamiento de los apoyos que el presidente supo tener en el Congreso.

El mercado advierte que la fortaleza que Javier Milei prometía tener después de las legislativas de octubre para encarar reformas estructurales en materia previsional, laboral y tributaria, tal vez ya no sea tan segura. A eso se suman claros signos de agotamiento de la política cambiaria. El tipo de cambio volvió a poner en jaque el esquema de bandas de flotación este jueves, y el tipo de cambio mayorista cerró estacionado virtualmente «sobre la banda superior» en $1.474,5.

Como contracara, los bonos soberanos argentinos volvieron a vivir una jornada negra con caídas de entre el 6% y el 12,6%. Entre los papeles argentinos en dólares que resultaron más golpeados se encuentran el AL35D (-10,9%), el AE38D (-12,4%) y el AL41D (-12,6%). Asimismo el AL29D cayó un 9,2%, el AL30D un 7,9% y el GD35D un 7,9%.

Con ese telón de fondo, el riesgo país aceleró 162 puntos básicos y rompió la barrera simbólica de los 1.400 puntos, ubicándose al cierre de la jornada en 1.444 puntos básicos, su máximo registro desde hace exactamente un año, cuando marcó 1.445 el 11 de septiembre de 2024.

El dólar en tanto, volvió a quebrar el límite de la banda superior de flotación. El mayorista quedó ubicado exactamente «sobre la banda» en $1.474,5. No obstante el tipo de cambio minorista (BNA) finalizó el jueves con un nuevo récord de $1.495. El registro implica una suba diaria de 0,8%, un incremento del 4,2% la última semana, y del 9,8% en lo que va de septiembre.

El gran interrogante por estas horas en el mercado, es qué tanto poder de fuego puede tener el Banco Central (BCRA) para intervenir y defender la banda superior de flotación. Pero sobre todas las cosas, la gran pregunta que circula en las mesas de dinero es si verdaderamente vale la pena hacerlo.

Al mismo tiempo, las cotizaciones paralela y financieras se dispararon a niveles máximos históricos. El dólar blue cerró la jornada en $1.515 mientras que el dólar MEP lo hizo en $1.539 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.558.

El gran interrogante por estas horas en el mercado, es qué tanto poder de fuego puede tener el Banco Central (BCRA) para intervenir y defender la banda superior de flotación. Las estimaciones privadas señalan que las reservas netas líquidas apenas superan los US$ 6.000 millones, de los cuales una parte sustancial corresponde a parte de los desembolsos realizados por el FMI.

No hay opción gratis.

Minimizar daños.

Arriar dogmas.

No bardear. — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) September 18, 2025

El estatuto del organismo prohíbe explícitamente que los desembolsos del organismo se utilicen para contener el tipo de cambio. Tanto el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, como el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, han sido enfáticos en señalar que no se han utilizado dólares del FMI para intervenir en el mercado cambiario. Sin embargo, es evidente que el margen de maniobra para evitar utilizar esos fondos, es cada vez menor.

Hay que soltar



A veces es la mejor manera de retener — Antonio Aracre (@tonyaracre) September 18, 2025

Pero sobre todas las cosas, la gran pregunta que circula en las mesas de dinero es si verdaderamente vale la pena «quemar reservas» para defender un precio que ya el mercado no convalida, si finalmente y tras las elecciones de octubre, muy probablemente el esquema cambiario sea modificado y el dólar termine subiendo de todas formas.

Dos economistas muy cercanos a la mirada ideológica del oficialismo lo sugirieron con elocuencia al cierre de la jornada de hoy, con los paralelos ya por encima de $1.500. Uno de ellos fue el ex ministro de economía de la nación, Hernán Lacunza. «No hay opción gratis. Minimizar daños. Arriar dogmas. No bardear», posteó en X el último ministro de la gestión Macri.

El ex funcionario albertista Antonio Aracre, hoy alineado con la visión libertaria, sugirió algo similar: «Hay que soltar A veces es la mejor manera de retener». Tanto los especialistas como los operadores del mercado, comienzan a advertir que la solución puede ser más dañina que el problema en materia cambiaria, y los rumores hablan de cambios que incluso podrían anticiparse a las elecciones de octubre.